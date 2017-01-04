國民黨欠薪協商沒進度 黨工陳情勞動局介入

國民黨企業工會理事長劉慧玲（右）及資深黨工黨工出示薪資證明，控訴國民黨只發半薪，而另一半薪水在哪還不知道。（記者張議晨攝）

2017-01-04 11:50

〔記者張議晨／台北報導〕國民黨財務步入困難，11月、12月只發半薪，且自11月遞交大量資遣計畫書以來，只召開一次勞資協商，包括黨工退休金、薪資結算等都未有結果，引發黨工不滿，甚至有人控訴「快活不下去」，國民黨企業工會今日上午號召中南部40位黨工至北市勞動局遞交陳情書，希望勞動局依照《大量解僱勞工保護法》啟動強制協商，接下陳情書的勞動局代表、勞資關係科長梁蒼淇表示，「會儘快召開強制協商，希望農曆年前能啟動」。

去年11、12月份只給半薪

國民黨企業工會理事長劉慧玲表示，黨中央去年11、12月份只給半薪，現在自己每個月薪水只剩2萬5千元，繳完房租所剩無幾，如果是基層黨工，2萬多薪水再減半薪，只剩1萬3千多元可以生活，「比廉價勞工、低收入戶還不如，要我們黨工如何活下去？」

劉慧玲更稱，黨產在過去「億來億去」的時候，黨工並沒有享受到，也沒有坐領高薪，且黨主席洪秀柱曾稱不惜賣掉房子也要照顧黨工，但他們並沒有感受到積極作為，希望國民黨勇敢面對黨工訴求，不要再「網內互打」，讓黨工看不到未來。

退休金也只是一張「欠條」

劉慧玲及部分資深黨工更秀出近二個月薪資入帳內容，控訴國民黨對黨工置之不理，她指出，大量解僱期限只到1月31日，許多人已申請退休，但2月1日起就沒有薪水，眼看就要過年，而退休金也只是一張「欠條」。

她氣憤的說，難不成今年過年，紅包也要附上一張「欠條」嗎？希望黨中央儘快出面與黨工對話，也盼勞動局能儘快啟動強制協商。

31年資歷的楊姓黨工直言，他為國民黨拚死拚活31年，沒功勞也有苦勞，也配合國民黨精實案自願退休，但2月1日退休後，沒有薪水，甚至退休金在哪也不知道，只能懇求勞動局、黨產會、中央黨部至少為勞工著想，不要再互踢皮球。

更有28年資歷的資深黨工控訴，「國民黨說要照顧黨工，但7百多位黨工生計都照顧不了，試問未來總統大選，要如何照顧全台8百多萬勞工？」

梁蒼淇指出，國民黨提交大量資遣計畫書時，依法與黨工有10天自行協商期，而先前國民黨也已與黨工自行協商一次，但因協商內容有疑慮，勞動局雖請國民黨做答覆，但目前仍未收到國民黨隻字片語，至於細部協商內容，等到強制協商結束後將再對外說明。

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