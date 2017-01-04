校護不得幫學生換藥？教育部駁：從未禁止

2017-01-04 11:37

〔記者蕭玗欣／台北報導〕媒體報導，教育部依據6年前衛生署函文要求校護在沒有醫師處方情況下，不得幫學生換藥。教育部長潘文忠今表示，學校健康中心編制上以護理人員為主，衛福部已在去年12月12日回覆護理人員在緊急狀況下可依專業判斷做處理，潘文忠也表示，「如果是輕微的狀況，可以直接進行敷藥」；綜規司司長黃雯玲也澄清，一一查問過各校後，並沒有校護不幫學生換藥的情形。

黃雯玲表示，過去校護確實曾向教育部反映，許多健康中心備用藥品在使用上存有「灰色地帶」，例如指示用藥優碘到底能不能使用，希望能有用藥ＳＯＰ，目前教育部也正在擬定相關規範，預計下週發文給各校。

黃雯玲澄清，「教育部從未禁止校護幫學生換藥」，我們一一訪問過報導中的各校，都未發現有校護不幫學生換藥的情形。而衛福部已在去年12月對護理人員用藥回文教育部，公文中指出，在緊急傷口處理上，專業醫護人員可依基準鎖定藥物做處理，緊急用藥也可視個案做處理。

據衛福部105年12月12日回文表示：

（一）有關換藥行為，如為簡單之傷口處理，護理人員得依基準規定所列藥品經護理評估後加以處理；惟護理人員如經其專業判斷，病人係屬應經醫師診治之情況，應請受傷者前往醫療機構處理，完成相關通報與記錄。

（二）在緊急用藥部分，如遇有學生緊急傷病處理，護理人員可依個案情況給予適當之緊急救護處置。

因此，學校護理人員仍可對簡易傷口處理及緊急用藥進行立即處置。