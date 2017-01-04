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虐死外甥女逃亡3年 楊嫌攜槍台南落網
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秦偉現身購物台？這畫面讓網友齊說「對不起」

這畫面，讓不少網友誤會了。（圖擷取自爆廢公社）

2017-01-04  11:50

〔即時新聞／綜合報導〕秦偉現身電視購物台？這畫面讓網友笑翻了！

藝人秦偉去年捲入性侵事件，上月被起訴，檢方並求刑41年，卻有名網友在私密臉書《爆廢公社》PO出一張牛爾在購物台說話的圖片，並表示，「猛一看以為是色狼秦偉，牛爾老師對不起>..<」。

不少網友看到圖片後，也跟著道歉，「牛爾老師對不起」、「猛一看超像的」、「第一眼真的認錯==」；也有網友表示，「牛爾帥多了好ㄇ」。

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  • 牛爾。（資料照，記者邱巧貞攝）

    牛爾。（資料照，記者邱巧貞攝）

  • 秦偉捲入性侵案。（資料照，記者陳志曲攝）

    秦偉捲入性侵案。（資料照，記者陳志曲攝）

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