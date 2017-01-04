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全球雞尾酒賽 三信家商教師郭詠鎰奪銀

2017-01-04  11:28

〔記者洪定宏／高雄報導〕三信家商餐飲管理科教師郭詠鎰到法國巴黎，角逐Monin Cup全球雞尾酒比賽總決賽，勇奪第二名。郭詠鎰對學生分享說：「別輕易放棄！凡事必須付出努力，才有成功的一天。」

郭詠鎰表示，各國調酒師先在歐洲或亞洲參加初賽，大會挑選出9位優秀選手，再到法國巴黎參加全球總決賽，最後選出全球前三名，挑戰性極高，考驗參賽者的純熟技術、英文能力與臨場反應。。

總決賽是採「黑盒子」雞尾酒比賽模式，也就是所有食材均由主辦單位準備，選手無法事先得知，且須在30分鐘內，調出一道雞尾酒、寫出配方表、製作裝飾品，並在舞台上以英文說明調製理念。

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  • 郭詠鎰（右）勇奪Monin Cup全球雞尾酒比賽第二名。（記者洪定宏攝）

    郭詠鎰（右）勇奪Monin Cup全球雞尾酒比賽第二名。（記者洪定宏攝）

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