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新營講堂分享臘八粥 預計發送逾萬份

明日農曆12月初8日為佛陀成道日，佛光山新營講堂動員義工，今日凌晨4時起開始煮臘八粥，預計煮100大鍋以上，發送超過1萬份。（記者王涵平攝）

2017-01-04  11:25

〔記者王涵平／台南報導〕佛光山新營講堂上午發送臘八粥，預計兩天內供應超過1萬份，希望大家學習佛陀的慈悲與智慧。

明日農曆12月初8日為佛陀成道日，佛光山新營講堂今日起動員4、50位義工，凌晨4時起開始煮臘八粥，預計煮100大鍋以上，發送超過1萬份。

佛光山新營分會督導陳立人表示，臘八粥由米豆、黃豆、紅蘿蔔、花生、蓮子、紅豆、芋頭、白果、紅棗、青江菜、薑末等食材煮成，在寒冬中可禦寒暖身。

今天起先分送至偏遠地區學校、家扶中心，以及市府、消防隊、警察局等政府機關，宮廟、友寺及安養中心、一般民眾也都可以享用。

陳立人說，分享臘八粥是希望同沾佛陀成道的法喜，也在日常生活中行三好「做好事、說好話、存好心」。

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