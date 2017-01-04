汽燃費隨油徵收？交通部：維持隨車徵收
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕對於民眾於公共政策網路參與平台提案「汽燃費隨油徵收」，交通部表示，現階段仍維持目前徵收方式，但會請運輸研究所就隨油徵收相關層面影響，另案辦理專案研究通盤檢視。
交部：專案檢視隨油徵收影響層面
汽燃費徵收是依據公路法第27條第1項規定，公路主管機關為公路養護、修建及安全管理所需經費，得徵收汽車燃料使用費，因此，汽燃費為車輛使用道路所衍生養護修建及安全管理所需經費，本質為道路使用費；這與多數民眾認為依燃料使用量課徵以達到節能減碳及空氣污染防制目的性質有別，且目前燃料油已有附加空污費。另外，隨著如電動車等非汽柴油車輛發展，車輛用油多寡與對道路養護修建及安全管理成本關聯性已非必然。
交通部指出，綜觀國內外汽燃費徵收，像是新加坡就採隨車徵收，美國採隨油徵收，並非一成不變。台灣目前採隨車徵收方式，主要鑑於以往採隨油徵收方式時，所導致非車用油流入市場，造成市場混亂而調整。隨車徵收費率是依據每車每日平均行駛里程與用油量推估而得，其徵收精神仍為隨油徵收並未改變。
汽燃費徵收方式變革，宜一併確保道路養護財源穩固及避免徵收成本大幅增加，交通部表示，若實施隨油徵收，因非用油車及節能車輛價格高於一般汽柴油車，所得較低者買不起，將造成低所得者需負擔較多汽燃費，衍生低所得者補貼高所得者應負擔養路費用的不公平現象。加油時須區分使用道路車輛為徵收對象，避免一律附加於油品銷售時課徵汽車燃料使用費所衍生適法性問題，農漁機械、民生、工業等非車輛用油須建構複雜身分辨識及用途證明作業機制，整合難度高且有擾民議題。
一旦車用油及非車用油存有價差，不論管理稽查方式為何，人性追求低價心理，未課徵汽燃費油品流用及轉售問題將無法避免，導致費收短徵，道路養護修建所需經費需由國庫款增加挹注，將衍生非道路使用者補貼道路使用者另一個不公平現象。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 放學隨機擄人性侵 彰化之狼一審判9年
- 與鍾小平、王世堅上節目對談 柯P要求換人？
- NBA》美媒驚爆！前籃網球員涉綁架案被逮
- 單週最佳球員》隔5季再獲獎 張智峰老將價值
- 調查局結業典禮 蔡英文提三要點、兩期許
- 〈徵文啟事〉家務有給
- 食安風暴中獎 福懋處長林立中內線交易判2年
- 翟神落難 和沛驚傳裁員近8成
- 唐立淇臉書PO文插刀薇薇安？ 被發現秒刪文
- 投資失利＋過敏 雷洪開年心酸
- 張淑晶又來了 坑外國人花大錢住房
- 重訊不實且情節嚴重 違約金將從百萬起跳
- 狂犬病疫苗 三成寵物未施打
- 嚇死人！ 擋風玻璃竄出龜殼花
- 韓女團競爭壓力大 「露毛」求知名度？！
- 綠議會黨團3長交接 賴清德盼共推市政
- 基隆碧砂漁港漂女浮屍 身分待查
- 年曆正妹變空姐 「豪乳夾貓照」瘋傳
- 漲價是必然？ 國民黨諷：林全只剩「這點本事」
- 美國殺人魔曼森 被爆患重病送醫治療
- 台南工廠油槽起火 警消現場警戒
- 稅改必須周全 避免步馬後塵
- 獄中種菜、玩樂團 週刊爆葉少爺坐爽牢
- 冒險治療 助迷途羔羊重返正途
- 獲聘國策顧問 崑濱伯：台灣不應閒置農田
- 支持郝龍斌選黨魁？ 廖國棟連三NO「怎可能選邊站」
- 網購貪便宜 花5千買iPhone6變塑膠打火機
- 政院通過當沖降稅修法 拚立院臨時會過關
- 婚事連環爆新娘不同人 言承旭：這麼想喝我喜酒
- 中投欣裕台歸國有停止執行 黨產會不抗告 國民黨存疑
- 《YES123 Q&A時間 》好心幫忙變常態，如何拒絕才好？
- 小個立大功 埔心國小躲避球亞洲奪金
- 史前人類尼安德塔人 被發現是「食人族」
- 物「龜」原主！ 桃警追到新竹尋回「阿弟」
- 2017台北國際書展 回溯台灣閱讀好時光
- 遼寧號以「訓練」為主 中國航母戰鬥群成形還要5年
- 隋棠決定自然產 第二胎台灣生
- 康師傅解散 張仁吉︰滅頂尚未成功
標題：汽燃費隨油徵收？交通部：維持隨車徵收
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email