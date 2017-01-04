汽燃費隨油徵收？交通部：維持隨車徵收

2017-01-04 11:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕對於民眾於公共政策網路參與平台提案「汽燃費隨油徵收」，交通部表示，現階段仍維持目前徵收方式，但會請運輸研究所就隨油徵收相關層面影響，另案辦理專案研究通盤檢視。

交部：專案檢視隨油徵收影響層面

汽燃費徵收是依據公路法第27條第1項規定，公路主管機關為公路養護、修建及安全管理所需經費，得徵收汽車燃料使用費，因此，汽燃費為車輛使用道路所衍生養護修建及安全管理所需經費，本質為道路使用費；這與多數民眾認為依燃料使用量課徵以達到節能減碳及空氣污染防制目的性質有別，且目前燃料油已有附加空污費。另外，隨著如電動車等非汽柴油車輛發展，車輛用油多寡與對道路養護修建及安全管理成本關聯性已非必然。

交通部指出，綜觀國內外汽燃費徵收，像是新加坡就採隨車徵收，美國採隨油徵收，並非一成不變。台灣目前採隨車徵收方式，主要鑑於以往採隨油徵收方式時，所導致非車用油流入市場，造成市場混亂而調整。隨車徵收費率是依據每車每日平均行駛里程與用油量推估而得，其徵收精神仍為隨油徵收並未改變。

汽燃費徵收方式變革，宜一併確保道路養護財源穩固及避免徵收成本大幅增加，交通部表示，若實施隨油徵收，因非用油車及節能車輛價格高於一般汽柴油車，所得較低者買不起，將造成低所得者需負擔較多汽燃費，衍生低所得者補貼高所得者應負擔養路費用的不公平現象。加油時須區分使用道路車輛為徵收對象，避免一律附加於油品銷售時課徵汽車燃料使用費所衍生適法性問題，農漁機械、民生、工業等非車輛用油須建構複雜身分辨識及用途證明作業機制，整合難度高且有擾民議題。

一旦車用油及非車用油存有價差，不論管理稽查方式為何，人性追求低價心理，未課徵汽燃費油品流用及轉售問題將無法避免，導致費收短徵，道路養護修建所需經費需由國庫款增加挹注，將衍生非道路使用者補貼道路使用者另一個不公平現象。