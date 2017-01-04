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高市職訓電機控制班 首度與高捷合作

2017-01-04  11:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市勞工局訓練就業中心106年第1梯次產訓合作職訓班受理報名，期限至106年1月19日止，其中「電機控制班」首度與高雄捷運合作，高捷機廠將提供一半以上職缺供學員實習，實習期間若表現優良，結訓後可直接至高捷擔任維修技術員，成為高捷一員。

訓就中心說明，本梯職訓班共開設食品烘焙、美髮設計、地方風味小吃、輕食餐飲、水電裝修等8班，預計招收160位學員。

勞工局長鄭素玲指出，訓就中心產訓合作班開辦多年，不但有豐富設備，還有實務經驗豐富的師資群，訓練內容紮實，合作廠商眾多，待業民眾以及有轉業需求的市民朋友，可多加利用公立職訓資源，增進職場競爭力。

訓就中心主任陳石圍補充，產訓合作職訓班除培養專業技能，輔導參加技術士技能檢定考試，也積極輔導學員就業及創業，歷屆結訓學員就業及創業率均高達九成五以上，訓練成果有目共睹。

本梯職訓班訓練期間自106年3月2日起至7月4日，詳情可上訓就中心網頁（http://www.ktec.gov.tw/ ）下載，或至各就服站、區公所索取報名簡章，來電可洽詢：07-7835011轉132~134。

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  • 高市勞工局電機控制班訓練情形（勞工局提供）

    高市勞工局電機控制班訓練情形（勞工局提供）

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標題：高市職訓電機控制班 首度與高捷合作


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