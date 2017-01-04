踏遍百岳 李漢明「畫」說美景
2017-01-04 11:11
李漢明多年來踏遍台灣許多高山與海岸，並用彩筆將動人美景化為畫作。（記者陳昀攝）
［記者陳昀／桃園報導］曾擔任教職30多年的李漢明，84年退休開始攻略台灣百岳，多年來他踏遍台灣許多高山與海岸，並用彩筆將動人美景化為畫作，「山峻海韻」水彩畫展即日起至15日將在文化局第1展覽室展出。
李漢明表示，他登上自己人生中第1座百岳時，就發願用畫筆記錄下台灣百岳奇景，這次在桃園展出的作品，會深入探討山景的「靈動」感，他也將自己和家園的對話及情感，賦予在畫作中。
李漢明說，他把油畫特有的重疊、乾擦等技巧用於水彩畫中，在畫紙上反覆地塗抹、洗刷，遊走在隨筆及寫實之間，有如他踏上百岳的足跡，也希望喚起觀眾對大自然的愛護，還有對土地之美的賞析。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 毒鴛鴦吸安 3歲兒跟著吞昏迷
- 企業贊助 800學子喜「閱」英文故事
- 改造大草坪 嘉義縣民主廣場動工
- 自由廣場》斷三通？ 台灣的短空長多！
- 改隸空軍前 飛指部先換將
- 〈Easy美人〉隨時肌力 過年水噹噹
- 川普就職前 萊恩連任眾院議長
- 翟神落難 和沛驚傳裁員近8成
- 唐立淇臉書PO文插刀薇薇安？ 被發現秒刪文
- 報復美韓部署薩德飛彈 中資10倍速撤離南韓
- 投資失利＋過敏 雷洪開年心酸
- 小個立大功 埔心國小躲避球亞洲奪金
- 至少可打到40歲 恰恰盼回台已「約定」
- 【洛杉磯傳真】 王丹／2017，我的自我期許
- 網購貪便宜 花5千買iPhone6變塑膠打火機
- 中國狂炒作 比特幣重返1000美元
- 宣布選黨主席？ 郝龍斌：盡快來做
- 調查局結業典禮 蔡英文提三要點、兩期許
- 打臉老闆？ 川普顧問：俄駭客干預美國大選
- 賴銘偉10年熬出頭 另一半現身
- 防粉塵散播 中國將築「長城」封鎖
- 學廣告廣播尋人 警員找回走失童
- NBA》防守爛被總仔砲轟 甜瓜霸氣回應
- 狂犬病疫苗 三成寵物未施打
- NBA》美媒驚爆！前籃網球員涉綁架案被逮
- 剛被點名屠狗城 屏警救援受虐犬
- 桃竹苗四縣市健保給付 今年每人增1200元
- 自由廣場》16個學分的霸道
- 腦積水用腰腹腔引流手術 預後良好
- 田亞霍曾簽2300萬賣身契 公司倒了才得救
- 一例一休衝擊 物價上漲 薪水變少
- 女神崩壞！長澤雅美爆嬸味 雙下巴滿臉皺紋
- 屏東菸廠拚文創 趕2年內招商
- 計程車擦撞機車衝進屋 竟是基隆虱目魚名店
- 重訊不實且情節嚴重 違約金將從百萬起跳
- NBA》53分超級大三元 哈登獲12月最佳球員
- 聯發科本季手機晶片 出貨估減15%至20%
- 國史館解密 蔣介石曾言「台灣不過為我國一托管地」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：踏遍百岳 李漢明「畫」說美景
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分