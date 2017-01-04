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踏遍百岳 李漢明「畫」說美景

李漢明多年來踏遍台灣許多高山與海岸，並用彩筆將動人美景化為畫作。（記者陳昀攝）

2017-01-04  11:11

［記者陳昀／桃園報導］曾擔任教職30多年的李漢明，84年退休開始攻略台灣百岳，多年來他踏遍台灣許多高山與海岸，並用彩筆將動人美景化為畫作，「山峻海韻」水彩畫展即日起至15日將在文化局第1展覽室展出。

李漢明表示，他登上自己人生中第1座百岳時，就發願用畫筆記錄下台灣百岳奇景，這次在桃園展出的作品，會深入探討山景的「靈動」感，他也將自己和家園的對話及情感，賦予在畫作中。

李漢明說，他把油畫特有的重疊、乾擦等技巧用於水彩畫中，在畫紙上反覆地塗抹、洗刷，遊走在隨筆及寫實之間，有如他踏上百岳的足跡，也希望喚起觀眾對大自然的愛護，還有對土地之美的賞析。

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  • 李漢明將油畫特有的如重疊、乾擦等技巧用於水彩畫中，展現山巒的壯闊美感。（桃園市政府文化局提供）

    李漢明將油畫特有的如重疊、乾擦等技巧用於水彩畫中，展現山巒的壯闊美感。（桃園市政府文化局提供）

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