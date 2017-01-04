過年食品大稽查 食藥署：不合格將下架、裁罰
2017-01-04 11:09
〔記者吳亮儀／台北報導〕春節年假快到，許多民眾開始準備年節食材；食品藥物管理署統計去年度稽查市售醃漬蔬菜和乾貨等，發現包括筍乾、蘿蔔乾、福菜、乾金針等都有不合格案例，例如，添加物違規和製造或販賣環境不整潔等。
食藥署今天公布稽查結果，去年度查驗醃漬蔬菜共854件，不合格率約5.7％；在63家源頭製造業者中，稽查項目包括食品添加物管理、製程、食品業者登錄等。
食藥署人員說，稽查發現部分業者作業環境和設備髒亂、沒做好添加物管理等缺失，而不合格的產品也都要求下架，並交由地方衛生局裁罰。
另外，去年度稽查金針乾共674件，不合格率高達11.6％；食藥署人員提醒，做金針加工時，部分業者常添加亞硫酸鹽，作為保色、防腐作用，但有添加限量，若超過可能會引起哮喘等呼吸道過敏反應。
食藥署表示，不合格的產品都已經下架回收，地方衛生局也裁罰違規業者，裁罰金額達85.5萬元。
食藥署建議，年節將屆，民眾選購乾貨或金針時最好挑選顏色較不鮮艷、偏深綠色或褐色的購買，並選擇完整包裝的商品，最好有認證標章。
食藥署表示，接下來將針對各類年節常吃的食品做稽查，例如零食等。
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