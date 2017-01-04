台灣高鐵慶10週年 推出限量商品

2017-01-04 10:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵為慶祝通車明日營運屆滿10週年，特別推出10週年紀念票卡組禮盒及10週年紀念帆布包、文件夾等多款限量紀念商品，1月5日起開始販售。

高鐵公司表示，10週年紀念票卡組禮盒內含可不限區間搭乘2次紀念票卡，可於2017年1月5日至1月18日期間，不限區間，搭乘標準車廂自由座2次、皮革識別證套以及台灣高鐵旅遊精選書。旅客可於明日至1月11日到高鐵全線12座車站指定售票窗口購買，每組售價3200元，限量1000組，每人每次限購1組；若旅客有搭車往返北高的需求，南港－左營來回自由座就要2960元，與購買紀念票卡相去不遠。

為與旅客分享高鐵通車營運10週年的喜悅，特別請人氣插畫家許匡匡創作高鐵10週年紀念帆布包，及4款高鐵A4文件夾等10週年限量紀念商品。透過插畫家生動筆觸，在帆布包上呈現車站建築線條；四款顏色、造型各異的文件夾，則呈現高鐵員工認真服務旅客的神韻。10週年紀念高鐵帆布包每個售價500元、高鐵A4文件夾共4款，每款售價50元。旅客可於高鐵推車販售、站內便利商店與T Shop台灣高鐵e商店線上購買。

台灣高鐵2007年1月5日通車營運後，走過一路的風風雨雨，明日將迎來第1個10年。為讓旅客了解10年來高鐵對台灣帶來交通、生活、環保各種層面的改變與影響，即日起至3月2日止，在高鐵全線12座車站正同步舉辦「十週年特展」；以啟程、奔馳、永續、串聯4大主題，呈現高鐵籌備期重要里程碑、通車營運以來大事紀，同時透過簡單易懂的圖文說明，展現過往10載高鐵公司在綠色環保、藝文活動、公益贊助方面的成果，各站還將展出今昔對比的車站空拍照片，讓參觀者可以清楚的一窺高鐵興建前後的地貌改變。