屏東縣去年人口又少5千 連續15年負成長
2017-01-04 10:23
〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣去年人口又少了5千餘人，創下連續15年人口負成長的紀錄。
根據屏縣府最新統計，去年12月底的人口數為83萬5792人，包含男性42萬7727人、女性40萬8045人。與104年相比，屏東縣去年人口少了5461人。
民國39年屏東縣人口約46.5萬人，至86年達到最高峰91.3萬人，91年起人口開始一路下滑，至去年底剩下約83.5萬人，連續15年人口負成長。
屏東縣33個鄉鎮市中，近半設有生育津貼，但仍止不住人口下滑趨勢，審計部曾指屏東縣各鄉鎮市的生育津貼發放浮濫、排擠預算，對提振生育沒有助益。
屏東縣目前有3席區域立委，由於人口持續探底，下一屆立委選舉時，屏東縣可能只剩下2席區域立委。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 毒鴛鴦吸安 3歲兒跟著吞昏迷
- 企業贊助 800學子喜「閱」英文故事
- 改造大草坪 嘉義縣民主廣場動工
- 自由廣場》斷三通？ 台灣的短空長多！
- 改隸空軍前 飛指部先換將
- 〈Easy美人〉隨時肌力 過年水噹噹
- 川普就職前 萊恩連任眾院議長
- 翟神落難 和沛驚傳裁員近8成
- 唐立淇臉書PO文插刀薇薇安？ 被發現秒刪文
- 報復美韓部署薩德飛彈 中資10倍速撤離南韓
- 投資失利＋過敏 雷洪開年心酸
- 小個立大功 埔心國小躲避球亞洲奪金
- 至少可打到40歲 恰恰盼回台已「約定」
- 【洛杉磯傳真】 王丹／2017，我的自我期許
- 網購貪便宜 花5千買iPhone6變塑膠打火機
- 中國狂炒作 比特幣重返1000美元
- 宣布選黨主席？ 郝龍斌：盡快來做
- 調查局結業典禮 蔡英文提三要點、兩期許
- 打臉老闆？ 川普顧問：俄駭客干預美國大選
- 賴銘偉10年熬出頭 另一半現身
- 防粉塵散播 中國將築「長城」封鎖
- 學廣告廣播尋人 警員找回走失童
- NBA》防守爛被總仔砲轟 甜瓜霸氣回應
- 狂犬病疫苗 三成寵物未施打
- NBA》美媒驚爆！前籃網球員涉綁架案被逮
- 剛被點名屠狗城 屏警救援受虐犬
- 桃竹苗四縣市健保給付 今年每人增1200元
- 自由廣場》16個學分的霸道
- 腦積水用腰腹腔引流手術 預後良好
- 田亞霍曾簽2300萬賣身契 公司倒了才得救
- 一例一休衝擊 物價上漲 薪水變少
- 女神崩壞！長澤雅美爆嬸味 雙下巴滿臉皺紋
- 屏東菸廠拚文創 趕2年內招商
- 計程車擦撞機車衝進屋 竟是基隆虱目魚名店
- 重訊不實且情節嚴重 違約金將從百萬起跳
- NBA》53分超級大三元 哈登獲12月最佳球員
- 聯發科本季手機晶片 出貨估減15%至20%
- 國史館解密 蔣介石曾言「台灣不過為我國一托管地」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：屏東縣去年人口又少5千 連續15年負成長
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分