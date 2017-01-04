屏東縣去年人口又少5千 連續15年負成長

2017-01-04 10:23

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣去年人口又少了5千餘人，創下連續15年人口負成長的紀錄。

根據屏縣府最新統計，去年12月底的人口數為83萬5792人，包含男性42萬7727人、女性40萬8045人。與104年相比，屏東縣去年人口少了5461人。

民國39年屏東縣人口約46.5萬人，至86年達到最高峰91.3萬人，91年起人口開始一路下滑，至去年底剩下約83.5萬人，連續15年人口負成長。

屏東縣33個鄉鎮市中，近半設有生育津貼，但仍止不住人口下滑趨勢，審計部曾指屏東縣各鄉鎮市的生育津貼發放浮濫、排擠預算，對提振生育沒有助益。

屏東縣目前有3席區域立委，由於人口持續探底，下一屆立委選舉時，屏東縣可能只剩下2席區域立委。