央行雞年生肖套幣 1/12公開發售
2017-01-04 10:29
中央銀行將於1/12發行雞年生肖套幣。（記者吳佳蓉攝）
［記者吳佳蓉／台北報導］中央銀行今天宣布，將於1月12日委請台灣銀行公開發售「丁酉雞年生肖紀念套幣」12萬套；每套內含1英兩雞年銀幣（面額新台幣100圓）及1枚銅合金幣（面額新台幣10圓），售價1800元，較去年（猴年）提高200元。
央行發行局長施遵驊表示，雞年是央行第25年發行的生肖套幣，根據過去經驗，每年都會非常熱銷，開賣當天就會全部賣完，建議有興趣的民眾，屆時可提早赴台銀各分行排隊購買。
施遵驊指出，本次雞年生肖紀念套幣的銀幣正面圖案為局部鍍金的「雞」；背面則為台灣頗負盛名的民俗活動「放天燈」，呈現方式上，今年也新增可雙面展示的設計。採現場排隊方式辦理公開發售，每人每次限購1套，歡迎各界踴躍購買。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 綠議會黨團3長交接 賴清德盼共推市政
- 清奈公開賽 盧一哥晉16強
- 鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
- 有線電視未及時數位化 基本費調降
- 「傳承高雄使命」 花媽點名劉世芳
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Firms exploiting loopholes in new rules: protesters
- 自由廣場》16個學分的霸道
- 翟神落難 和沛驚傳裁員近8成
- 唐立淇臉書PO文插刀薇薇安？ 被發現秒刪文
- 鳥松火警一家6口受困 2姊妹葬身火窟
- 芝柏三金橋陀飛輪 精湛頂級工藝─遇見錶中蒙娜麗莎 20款傳奇復刻錶驚豔
- 4家有線電視 費率維持550元
- 竇智孔賽車狀況多 驚險追回第三名
- 糖果美顏手機 人工寶石微奢華
- 垃圾為患 雪山不排除靜山
- 日台交協揭牌 日方：日台友好全球少見
- 日職》誓助巨人重返王座 阿部慎之助目標30轟、禁酒
- 當家教被吃豆腐 憲哥裸背妹痛巴色狼學生
- 哈登連3戰三雙 火箭前無古人
- 怪獸強忍喪母痛 五月天淚憶獸媽
- 天候干擾 蘇澳頂寮蘿蔔減產5成
- 搶劫退將 「小紅帽」露餡
- 福原愛尬桌球慘敗 竟是江宏傑帥臉惹的禍！
- 《鄉代會7比4決議不通過 但7票未達出席人數2/3》中寮公所覆議案逆轉 否決變通過
- 違停嗆警「王八蛋」 男遭壓制反控警圍毆
- 自由廣場》「全球少見的」台日關係 還缺一味
- 巴西監獄暴動56死 幫派火併 多人遭斬首
- 《國際現場》索尼重推65吋OLED電視
- NBA》不知教頭是傳奇球星 字母哥Google一查嚇傻
- 食安風暴中獎 福懋處長林立中內線交易判2年
- 全國最大資源回收站 今正式營運
- 屏東菸廠拚文創 趕2年內招商
- 潮牌設計展 突顯個性堅持
- 計程車擦撞機車衝進屋 竟是基隆虱目魚名店
- 挺台灣名義參加東奧 日團體簽名請願
- 工商界︰營所稅不宜漲 可調營業稅
- （影音）鬼鬼床上自爆愛撒嬌 喜歡「貼胸」體位
- 自由廣場》台灣經濟已衝出隧道
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：央行雞年生肖套幣 1/12公開發售
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分