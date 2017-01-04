央行雞年生肖套幣 1/12公開發售

中央銀行將於1/12發行雞年生肖套幣。（記者吳佳蓉攝）

2017-01-04 10:29

［記者吳佳蓉／台北報導］中央銀行今天宣布，將於1月12日委請台灣銀行公開發售「丁酉雞年生肖紀念套幣」12萬套；每套內含1英兩雞年銀幣（面額新台幣100圓）及1枚銅合金幣（面額新台幣10圓），售價1800元，較去年（猴年）提高200元。

央行發行局長施遵驊表示，雞年是央行第25年發行的生肖套幣，根據過去經驗，每年都會非常熱銷，開賣當天就會全部賣完，建議有興趣的民眾，屆時可提早赴台銀各分行排隊購買。

施遵驊指出，本次雞年生肖紀念套幣的銀幣正面圖案為局部鍍金的「雞」；背面則為台灣頗負盛名的民俗活動「放天燈」，呈現方式上，今年也新增可雙面展示的設計。採現場排隊方式辦理公開發售，每人每次限購1套，歡迎各界踴躍購買。