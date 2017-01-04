配合實名制火車票 台東返鄉專車21日才開賣
2017-01-04 10:17
台東春節返鄉專車廿一日晚間七時開賣。（記者張存薇攝）
［記者張存薇／台東報導］台鐵春節東部幹線今晚12時開始搶票，台東縣政府也規劃各3列次返鄉、返工專車，以往都在台鐵開放春節訂票1、2日內開訂，但今年配合台鐵實名制火車票21日開賣，台東縣返鄉專車於21日晚間7時開放網路訂票。
縣府民政處指出，台東縣春節返鄉專列仍以身分證V字開頭或設籍台東縣縣民搭乘，全票600元、半票300元，訂票網址為http://htrain.taitung.gov.tw。
花東實名制班次預計21日早上6時起開放身份證U、V及去年12月1日以前設籍花東縣民網路訂票，配合台鐵訂票作業系統，台東春節返鄉專車車票將於21日晚間7時開放網路訂票。
台東縣春節返鄉專車26日小年夜當天為普悠瑪5946車次，晚間6時30分從樹林發車，經台北、玉里、池上、關山、鹿野，晚間11時12分抵台東站，27日除夕當天為上午9時14分、中午12時6分由樹林發車，抵台東時間分別為下午1時34分、4時50分。
返工專車為31日下午1時台東發車，傍晚5時42分抵樹林站；2月1日則有2列次，分別為早上10時10分及下午1時發車的普悠瑪號。
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