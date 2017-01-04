週末冷空氣報到 吳德榮：10日低溫下探15度

前中央氣象局預報中心主任吳德榮撰文指出，未來會有兩波冷空氣分別在8日與11日影響台灣，到時全台氣溫將會明顯下降。（圖截自氣象局）

2017-01-04 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（4日）全台大多為多雲到晴的天氣，各白天高溫可高達26、27度。前中央氣象局預報中心主任吳德榮在網路撰文指出，未來會有兩波冷空氣分別在8日與11日影響台灣，到時全台氣溫將會明顯下降。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，目前各國最新電腦模擬大都顯示，下一波天氣系統大約在8日南下，目前的模擬的強度大約是「東北季風」，鋒面所帶之水氣雖不多，但北台灣氣溫明顯下降，北部、東半部雲量增多並有局部雨。

9至10日清晨各地受冷空氣影響，台北市在10日清晨的最低溫，約可降至15、16度，北台灣沿海空曠地區14度。10日白天冷空氣稍減弱，11日下半天又有另一股冷空氣補充下來，氣溫再降。

吳德榮還說到，模擬資料顯示這兩波冷空氣強度皆未達「大陸冷氣團」的標準，但無論是「東北季風」或「大陸冷氣團」，都會轉變成涼冷的一週。但以目前最先進的電腦模擬的能力，5天後的氣溫模擬仍存有2、3度的誤差。