賣第一名的泡麵是它！年銷量吃掉589棟101
2017-01-04 08:54
台灣銷量最好的泡麵是統一肉燥麵。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕你知道台灣第一名的泡麵是誰嗎？年銷量堆疊起來居然可吃掉589棟101！
台灣銷量最好的泡麵是統一肉燥麵、其次是科學麵、接著是維力炸醬麵。《三立新聞》報導，賣場行銷部公關副理王佳慧透露，熱銷排行榜中的泡麵幾乎都是經濟實惠，大家接受度高，像是肉燥麵、科學麵、炸醬麵都是如此。
賣場業者統計，台灣最熱銷的是統一肉燥麵年銷量高達1000多萬包，一包約3公分厚度，年銷量疊起來等於是589棟101，科學麵則是年銷量將近千萬包，維力炸醬麵1年賣出800萬包。
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