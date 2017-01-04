「校護禁止換藥」實施5年 傳是當年公務員誤解公文
2017-01-04 08:11
「禁止校護換藥」制度規定，校護不能幫受傷學生換藥。但有媒體報導指出，這個制度疑似是當年教育部公務員的錯誤解讀。（資料照，記者郭靜慧攝）
〔即時新聞／綜合報導〕我國《醫師法》規定，不具醫師資格者不得執行醫療業務，不少學校在教育部壓力下，實施了5年「禁止校護換藥」制度，規定校護不能幫受傷學生換藥。但有媒體報導指出，這個全國各校推動的制度，疑似是教育部公務員的錯誤解讀。
據《聯合報》報導，5年前一名學校校護在家長提出醫囑單的狀況下，協助罹患糖尿病學生施打胰島素，但卻遭校方質疑是密醫行為，當時的行政院衛生署（今衛福部）解釋，校護在有醫囑前提下，進行醫療輔助行為並不違法，甚至校護出缺時，家長可授權學校老師幫孩子打胰島素。
但衛生署2011年12月發函給教育部，說明給藥與輔助醫療等相關規範，卻被教育部官員錯誤解讀為「外傷換藥」也需醫囑，後來教育部還行文全國各級學校要求配合辦理，衛福部官員傻眼曾一度反問「公務員的國文程度有問題嗎？」
報導也提到，衛福部醫事司長石崇良表示，從來沒有正式公文要求校護不得換藥，這完全是教育部錯誤解讀，校護當然可以進行簡易傷口處理，未來還會再跟教育部溝通。
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