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晴朗天氣持續到週末 下週一低溫探14度

氣象局指出，今天全台大多為多雲到晴的天氣，各白天高溫可高達26、27度，晴朗的天氣型態將維持到週末。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-01-04  06:40

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（4日）全台大多為多雲到晴的天氣，各白天高溫可高達26、27度，晴朗的天氣型態將維持到週末，下週一（9日）受到東北季風影響，中部以北低溫可降至14度。

氣象局表示，今天各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區有零星降雨。溫度方面，北台灣白天溫度可回升至25、26度，其他地區高溫約26、27度，清晨夜晚時段各地低溫約17至21度，日夜溫差大。

溫暖的天氣型態將會持續到週末，8日東北季風增強，天氣會有較明顯的轉變，9至10日北台灣感受偏涼，中部以北最低溫14、15度，其他地區低溫約17、18度，北部及東半部地區降雨機率增加，中南部仍維持多雲到晴的天氣。

空氣品質部分，今天馬祖、金門及中部地區AQI為對敏感族群不健康，雲嘉南局部地區及高屏地區為對所有族群不健康，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
20 ~ 26 20 ~ 28 20 ~ 26 20 ~ 27

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）

今天馬祖、金門及中部地區AQI為對敏感族群不健康，雲嘉南局部地區及高屏地區為對所有族群不健康，其他地區為良好至普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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標題：晴朗天氣持續到週末 下週一低溫探14度


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