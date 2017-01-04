01/04 各報重點新聞一覽
自由時報
一例一休衝擊 物價上漲 薪水變少
一例一休新法上路實施，除業界傳出價格上漲、營業服務縮減等效應，勞工雖然休假增加，但相對有些卻憂心加班減少而實質收入縮水，新法衝擊效應滾雪球般浮現！
對中國強硬 川歐罕見唱同調 川普任命鷹派任貿易代表 歐巴馬籲限中資併購半導體
美國總統當選人川普週二宣布，將任命對中國的強硬派律師萊席爾（Robert Lighthizer）擔任美國貿易代表；另華爾街日報報導，美國歐巴馬政府下台前將公布一份報告，建議限制中國投資美國半導體業，保護這個對國家安全至關重要的產業。美國前後任總統在中國議題上出現罕見的共識。
詳見對中國強硬 川歐罕見唱同調 川普任命鷹派任貿易代表 歐巴馬籲限中資併購半導體。
日台交協揭牌 日方：日台友好全球少見
日本對台外交窗口「公益財團法人交流協會」今年起正名為「公益財團法人日本台灣交流協會」，昨舉行揭牌儀式。日本駐台代表沼田幹夫致詞時強調，日台關係的友好是「全球少見的」珍貴關係，但台灣民眾僅十四％認識交流協會，因此該會決定在名稱中明確指出交流對象，他期盼與新名稱、新標誌一同努力扮演日台關係橋樑。
蘋果日報
幽默諷刺人性 風靡華人半世紀《老夫子》創作者過世
在華人世界風靡半世紀的經典漫畫《老夫子》創作者王家禧，台灣時間一日晚上於美國過世，享壽93歲。《老夫子》風靡港台，出版漫畫逾百冊，也改編成十多部電影，是華文漫畫圈重量級作品，主角「老夫子」和「大番薯」幽默諷刺形象深植人心。王家人昨低調不受訪，僅以新聞稿證實王家禧安詳離世，並轉述王家禧的說法：「我的一生就像漫畫，我盡可能的讓『老夫子』，也就是讓自己耍寶去逗樂讀者。」
休息日加班 因故早退須請假
《勞基法》一例一休新制上月23日上路至今亂象不斷，勞團昨到勞動部前開記者會，批一例一休至少有3大漏洞，包括休息日換補休比率縮水、休息日起訖時間對勞工不公、休息日加班因故無法出勤恐須請假，損害勞工權益。勞動部指，勞團所說的漏洞，在經勞工同意下實施未違法；勞動部昨也確立休息日未出勤須請假、扣發加班費原則。勞團則嗆勞動部放任僱主鑽漏洞。
聯合報
一例一休才上路 各行各業漲不停
一例一休的勞工新制上路了，不少行業紛紛調漲售價，勞工的薪水還沒增加，就先面臨物價上漲，荷包已先受不了。
運4公斤毒品竟緩刑 檢拍桌
走私四公斤二級毒品，竟獲緩刑。巴姓男子貪圖到澳洲免費觀光和每公斤四萬元運毒酬勞，幫毒梟夾帶安非他命闖關被逮，法官以他是初犯、又坦承犯罪，引用「情可憫恕」為他減刑兩次而判處有期徒刑二年，宣告緩刑四年。這項罕見判例，引起檢察官強烈反彈。
中國時報
北市失業給付 創新高
台北市長柯文哲的新年感言是「最壞的時候已經過去了」，但最壞的時候可能現在才要開始。台北市去年前11個月有6315家公司解散、撤銷或廢止，申請失業給付人數超過1萬6000人，已超過前年，創下自雷曼兄弟引爆金融危機7年來的新高，就業服務處更推估全年申請人數恐超過1萬8000人，平均每天有近49人，其中，公司虧損或業務緊縮則是最主要的解僱理由；議員強調今年會更慘，市府應正視此警訊。
1925~2017《老夫子》作者逝世 享年93歲
以《老夫子》享譽華人世界的漫畫家王家禧，美國時間1月1日清晨5點57分，因年老器官衰竭安詳離開人世，享壽93歲。王家禧1962年在香港推出《老夫子漫畫》，從此一炮而紅，台灣則自1969年引進單行本，同樣掀起旋風。
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