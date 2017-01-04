獵殺鬼蝠魟遭撻伐 高市府清晨將突襲漁港
2017-01-04 00:18
［記者黃旭磊／高雄報導］網友po獵殺支解鬼蝠魟照片引起輿論撻伐，高市府今天（4日）清晨將突襲檢查前鎮漁港，試圖查出魚獲來源。
網友於臉書張貼屠宰兩尾鬼蝠魟照片，標註拍攝地點為高雄前鎮漁港，魚屍血淋淋地躺在市場任人宰割，民眾興奮上前合影，由於鬼蝠魟被世界自然保育聯盟列為瀕危物種，網友見照一片撻伐聲，聲稱「又兩隻，千萬不要游到鬼島。」還有網友稱鬼蝠魟在台灣不算保育類動物，漁民心中「只有海產，沒有海洋。」
高雄市海洋局長王端仁表示，漁業署去年7月已公告進港24小時需通報3單位，漁民未依規定向地方政府、漁業署會海科大等委託學術單位通報，將依法究責。
據指出，市府今天（4日）清晨將突擊檢查前鎮漁港，找出涉案漁船及民眾。
漁業署副署長黃鴻燕說，前年（105）年5月公告「鬼蝠魟漁獲管制措施」，並自同年7月1日起正式實施以保育我國沿近海域鬼蝠魟漁業資源，當年5-7月間於宜蘭南方澳等漁港通報捕獲9尾雙吻前口蝠鱝（Manta birostris），漁民捕獲鬼蝠魟必須主動通報，違者將依漁業法第65條第6款規定，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。
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