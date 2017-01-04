| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
官田工業區工廠油槽傳火警 警消前往灌救 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
 首頁 > 生活

獵殺鬼蝠魟遭撻伐 高市府清晨將突襲漁港

2017-01-04  00:18

［記者黃旭磊／高雄報導］網友po獵殺支解鬼蝠魟照片引起輿論撻伐，高市府今天（4日）清晨將突襲檢查前鎮漁港，試圖查出魚獲來源。

網友於臉書張貼屠宰兩尾鬼蝠魟照片，標註拍攝地點為高雄前鎮漁港，魚屍血淋淋地躺在市場任人宰割，民眾興奮上前合影，由於鬼蝠魟被世界自然保育聯盟列為瀕危物種，網友見照一片撻伐聲，聲稱「又兩隻，千萬不要游到鬼島。」還有網友稱鬼蝠魟在台灣不算保育類動物，漁民心中「只有海產，沒有海洋。」

高雄市海洋局長王端仁表示，漁業署去年7月已公告進港24小時需通報3單位，漁民未依規定向地方政府、漁業署會海科大等委託學術單位通報，將依法究責。

據指出，市府今天（4日）清晨將突擊檢查前鎮漁港，找出涉案漁船及民眾。

漁業署副署長黃鴻燕說，前年（105）年5月公告「鬼蝠魟漁獲管制措施」，並自同年7月1日起正式實施以保育我國沿近海域鬼蝠魟漁業資源，當年5-7月間於宜蘭南方澳等漁港通報捕獲9尾雙吻前口蝠鱝（Manta birostris），漁民捕獲鬼蝠魟必須主動通報，違者將依漁業法第65條第6款規定，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

廣告
  • 漁業署公告捕獲需通報蝠類海洋生物。（取自漁業署網站）

    漁業署公告捕獲需通報蝠類海洋生物。（取自漁業署網站）

  • 2隻鬼蝠魟被宰殺。（圖翻拍自臉書）

    2隻鬼蝠魟被宰殺。（圖翻拍自臉書）

  • 鬼蝠魟被送到高雄前鎮漁港宰殺。（圖翻拍自臉書）

    鬼蝠魟被送到高雄前鎮漁港宰殺。（圖翻拍自臉書）

  • 有民眾開心地與鬼蝠魟合影。（圖翻拍自臉書）

    有民眾開心地與鬼蝠魟合影。（圖翻拍自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前鎮漁港 漁業法 漁港 高市 高雄 鬼蝠魟
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：獵殺鬼蝠魟遭撻伐 高市府清晨將突襲漁港


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.