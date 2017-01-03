傳翟本喬公司將大裁員 網友嘆：創業真難

2017-01-03 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕被網友封為「翟神」並為和沛科技總經理兼執行長的翟本喬，在今天傳出將於年前大裁員，並於稍晚發新聞稿說明。消息傳出，令不少網友大嘆「創業真難」。

消息指出，翟本喬在今天下午親自召集員工開會，宣布裁員消息、薪水只發到今天，另會照「勞基法」發予解聘期的預告薪資。至於外傳疑似是公司周轉不靈，勞工局表示，目前情況不明，且一直聯繫不上該公司幹部，外界也僅能等候翟本喬對外一致說明。

不過聲明稿到目前為止尚未發出，不少網友也紛紛到翟本喬的臉書上的舊貼文留言，詢問消息的正確性，另不忘替他加油；消息分享到批踢踢，有網友感嘆翟神「學歷那麼好，智商那樣高，也是這模樣，創業真難」、「創業本來就很難」、「翟本喬創業人生才沒多久，創業者會摔跤，不須太早做結論。」