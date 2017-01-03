| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
官田工業區工廠油槽傳火警 警消前往灌救 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
 首頁 > 生活

傳翟本喬公司將大裁員 網友嘆：創業真難

2017-01-03  23:55

〔即時新聞／綜合報導〕被網友封為「翟神」並為和沛科技總經理兼執行長的翟本喬，在今天傳出將於年前大裁員，並於稍晚發新聞稿說明。消息傳出，令不少網友大嘆「創業真難」。

消息指出，翟本喬在今天下午親自召集員工開會，宣布裁員消息、薪水只發到今天，另會照「勞基法」發予解聘期的預告薪資。至於外傳疑似是公司周轉不靈，勞工局表示，目前情況不明，且一直聯繫不上該公司幹部，外界也僅能等候翟本喬對外一致說明。

不過聲明稿到目前為止尚未發出，不少網友也紛紛到翟本喬的臉書上的舊貼文留言，詢問消息的正確性，另不忘替他加油；消息分享到批踢踢，有網友感嘆翟神「學歷那麼好，智商那樣高，也是這模樣，創業真難」、「創業本來就很難」、「翟本喬創業人生才沒多久，創業者會摔跤，不須太早做結論。」

廣告
  • 翟本喬公司驚傳將於年前大裁員。（圖擷自翟本喬臉書）

    翟本喬公司驚傳將於年前大裁員。（圖擷自翟本喬臉書）

  • 不少網友也紛紛到翟本喬的臉書上的舊貼文留言，詢問消息的正確性，另不忘替他加油。（圖擷取自臉書）

    不少網友也紛紛到翟本喬的臉書上的舊貼文留言，詢問消息的正確性，另不忘替他加油。（圖擷取自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 翟本喬 翟神 裁員
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：傳翟本喬公司將大裁員 網友嘆：創業真難


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.