阿里山森鐵說再見？ 專家拋解方「給高鐵經營」

2017-01-03 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕阿里山森林鐵路因維護不易連年虧損，目前合作經營的台鐵局和林務局都視之為燙手山芋，傳出未來恐面臨無資金支持、被迫結束營運的窘境。為此，國內專家紛紛提出解方，有人呼籲活化行銷策略、提升行政位階以達成永續經營，更有學者拋出創意解方，呼籲讓森鐵公司化，交給高鐵公司經營。

國內知名鐵道專家、現任林務局阿里山森林鐵路顧問蘇昭旭表示，他多年來擔任森林鐵路營運績效考核委員、審閱經營文件，因此知道問題的關鍵，唯有「活化行銷策略，提升行政位階，機關權責合一，預算專款專用」，才能讓阿里山鐵路永續經營；他強調，阿里山森鐵雖不至於立即「斷炊」，但危機必須面對處理。

另外，據《聯合新聞網》報導，中華大學運輸科技與物流管理學系副教授林祥生表示，台鐵長年來票價凍漲、營運彈性受限，應該朝向組織瘦身的方向努力，首先讓支線公司化，第一步就是把阿里山森林鐵路和集集線交給高鐵公司經營。

不過，台鐵近日委託顧問公司評估阿里山森鐵的可行營運模式，最佳方案是由林務局全面接手，次佳方案是林務局負責路資產、台鐵負責車資產。至於委託民間公司接手，則被評估為較不可行的3項方案之一。

而針對阿里山森林鐵路恐「斷炊」的傳聞，林務局今天稍早澄清，目前是和台鐵討論管理權移轉的問題，沒有存廢問題，也從來沒有停止營運的選項。