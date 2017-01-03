16輪變形金剛壓馬路？ 枋寮水底寮民眾看傻眼
車陣中1台擁有16個輪子龐然大物格外顯眼，讓民眾看傻眼，直呼「誇張啊」、「變形金剛」？（記者陳彥廷攝）
〔記者陳彥廷／屏東報導〕元旦連假末天，警方因應大量北返車潮，在枋寮水底寮建興5岔路口祭出車道調撥予北上使用的措施，車陣中1台擁有16個輪子龐然大物格外顯眼，讓水底寮以南沒有大型工廠的民眾是看傻眼，直呼「誇張啊」、「變形金剛？」，不過輪子再多，遇上交管還是得乖乖配合轉彎，據悉，該吊車可起重500噸，應為重機具公司出租予核三廠使用，元旦假期的白天出沒在最塞路段，民眾笑稱，一開年就出門「壓馬路」，看來「在趕CASE！」。
枋寮水底寮建興5岔路口銜接台17線及台1線，是南來北往重要樞紐，平常沒車時車速快，逢年過節卻成交通瓶頸，元旦當天出現爆量車流，為因應車潮，元月2日警方祭出台1線南下1車道調撥予北上車輛使用措施，而路線還不是接回台1線卻是直接分流至台17線，與以往幾乎未調撥或僅在台1線調撥的措施是大相庭徑，而大白天車流最多時竟還有超重車來湊一腳，十分罕見。
當該台雙邊輪數高達16輪的大型吊車出現在水底寮路口，是讓附近居民為之驚呼，居民小亦就趕快拿出手機拍攝留下難得的一刻，還數度直呼「誇張啊」！
「水底寮是各種『怪機絲』必經之路！」小亦說，水底寮以南除核三廠外，幾乎沒有大型工廠，水底寮的居民其實都很熟悉大型重車在深夜利用車少時前往核三廠，有時還有警車開道，但這台車這麼大加上超大吊臂，是前所未見，更別說是在大白天還是連假收假日竟然出現在車陣中，讓人驚訝，旁邊的鄉民則搞笑表示，看來生意不錯，一開年就出門「壓馬路」，應該「在趕CASE」！
據悉，該大吊車為德國知名品牌，最重可吊重500噸，車身重據同型號所標示近123噸，而車身還可填加的壓艙物重達165噸，具8個輪軸的車身長逾20公尺，專為吊動大型機具使用，要價更是不菲，有網友去年2月在港口邊直擊同公司同型號的重車到港，研判就是到核三廠施工，不過沒有警車開道，遇上交管，還是只能停車，慢慢轉動前3對後2對的輪胎左切入台17線。
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標題：16輪變形金剛壓馬路？ 枋寮水底寮民眾看傻眼
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