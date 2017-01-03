飯店驚見「銷魂聲」熱水瓶 網友直呼好害羞

2017-01-03 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕許多飯店都會在房內放置「熱水瓶」，不但方便旅客飲水，晚上肚子餓時還能泡泡麵，就有網友在網上發文分享，竟在飯店裡驚見如此「銷魂」的熱水瓶，讓不少網友直呼「好害羞」！

日前一名網友在《爆廢公社》發文表示，「在曼谷玩耍，意外發現這個有趣的熱水瓶～」，並附上一段短片，片中可以看見，每當原PO按熱水瓶上的出水鈕時，熱水瓶就會發出類似女性嬌喘的聲音，讓人聽了相當害羞。

這則貼文PO出後，引發網友熱議，紛紛留下爆笑回覆，「成人熱水瓶」、「還好我旁邊沒人...」、「好銷魂的熱水壺」、「別挑逗熱水器」、「出來的應該不會是熱開水」、「感覺快高潮了」。

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