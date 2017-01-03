「地雷鄉」翻身 金寧設籍人口衝到金門第二名

2017-01-03 21:42

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣有「地雷鄉」之稱的「金寧鄉」，去年底設籍人口數超過3萬名，躍居全縣第二，鄉長陳成勇今天贈酒給第3萬名設籍的董姓鄉民，女主人表示，要把酒留作未來女兒「成年禮」的禮物。

金寧鄉過去因大片雷區未除，且時常傳出發現未爆彈、未爆雷，有「地雷鄉」稱號；鄉長陳成勇表示，這幾年，因金門大學設立，學生入籍，加上雷區清除，土地開發迅速，藉與文教重鎮的金城鎮毗鄰，遷入人口逐年上升。

陳成勇指出，2011年，該鄉人口才突破2萬人，甚至到2015年底，人口數還低於金城鎮、金湖鎮，直到去年最後一天，人數突破3萬人，金寧「鄉」也超過金湖「鎮」，成為全縣人口第二高的鄉鎮。

金寧鄉第三萬名戶口是「董太太」唸幼稚園小班的女兒，從金城鎮遷出的董太太說，以前住的古厝空間太小，不敷使用，搬到金寧鄉新家，不僅環境清幽、上學也方便。

陳成勇表示，根據地方仕紳建議，入籍第三萬名及前後五名，均可獲得主題紀念酒及禮品各一份。

陳成勇說，按地制法規定，鄉鎮同級，除非人口達10萬可升格為市，否則，光是改為「金寧鎮」的文書等費用就要好幾千萬元，不必浪費公帑；人口逾3萬人，鄉公所可增1名主任秘書、鄉代表會可多1名代表席次。