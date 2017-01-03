宜蘭14校聯合舞展 震撼宣傳影片大獲好評

2017-01-03 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭14所學校將舉辦2017聯合舞展《喚》，日前在臉書上發布宣傳影片，大獲網友好評，直呼「宜蘭的孩子真的很棒！」

舞展發起人在粉絲專頁《蘭勁舞力》中提到，自己是留在這塊土地打拚的宜蘭囝仔，媽媽是宜蘭的街舞老師，偶然翻出媽媽保留的宜蘭大大小小街舞表演及比賽紀錄相片，決定找出跳舞同好一起舉辦聯合舞展，「希望能讓大家再次看到那宜蘭囝仔的活力與熱情，還有這塊土地教我們的那宜蘭態度！」

影片發布至今已獲得25萬人次觀看、破萬人按讚、3千多人分享，網友對學生舞技和影片的拍攝技巧印象深刻，也勾起許多宜蘭學生及街舞愛好者的回憶，反應相當熱烈。