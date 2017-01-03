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台灣康師傅解散 滅頂發起人：人民的勝利

張仁吉對於滅頂不遺餘力。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-01-03  21:32

〔記者蔡宗憲／枋寮報導〕康師傅宣布結算台灣公司，滅頂發起人張仁吉強調是「台灣人的第一場勝利」，從2014年發起滅頂的他也呼籲，台灣人要團結，拒絕台灣之星不喝林鳳營，讓無良商人無法在台灣生存。

不僅持續推動滅頂，張仁吉也在「公共政策網路參與平台」上提案連署「要求衛福部針對販售黑心食品之商人一經起訴有罪者，名下財產必須馬上假扣押且終身不得經營食品業」，目前已經有近3百人參與附議。

2014年頂新案爆發後開始滅頂，2015年初號召民眾北上「捍衛食安大遊行」，被稱為滅頂發起人的張仁吉，對於康師傅宣布結算台灣公司感到欣慰又振奮，經過長久努力終於有了成績，是全台灣人的努力才有今天的成果。

張仁吉表示，康師傅背著頂新的名字而受到衝擊，代表康師傅受不了虧損才會做清算，這也代表台灣人抵制對頂新造成傷害是非常大的，頂新才不得不做清算，就算康師傅換個名字另起爐灶，台灣人民還是會抵制下去。

「食安革命尚未成功，台灣人仍須努力。」張仁吉說，接下來「滅頂」火力全開針對台灣之星以及味全，不辦理、不喝、不買就是對他們最好的抵制方式，第一場勝仗已經獲得，接下來請台灣人力量團結，拒絕台灣之星不喝林鳳營，因為「頂新不倒、食安亂搞，台灣不會好！」。

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  • 張仁吉曾發起滅頂遊行。（記者蔡宗憲翻攝）

    張仁吉曾發起滅頂遊行。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 張仁吉曾發起滅頂遊行。（記者蔡宗憲翻攝）

    張仁吉曾發起滅頂遊行。（記者蔡宗憲翻攝）

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標題：台灣康師傅解散 滅頂發起人：人民的勝利


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