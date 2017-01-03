水泥地摔出來的冠軍！同安國小足球隊常勝軍

2017-01-03 21:35

［記者陳昀／桃園報導］桃園區同安國小足球代表隊去年10月在全國學童盃足球錦標賽勇奪U10男生組冠軍，總教練游崑明說，小朋友只有水泥地球場可以練習足球，這可以說是「摔出來的冠軍！」

同安國小已推展足球運動13年，在學童盃可說是常勝軍，游崑銘說，關鍵是扎實的練習，除了足球訓練外，他也採取「五力並重」的發展策略，培養學童品格力、健康力、創造力、反省力與創造力，作為鍛鍊基礎。

他說，由於台灣足球風氣較不盛行、場地不多，多年來學童多在學校的水泥地練習，看到孩子們常摔得滿身傷總是心疼不已，「這是摔出來的冠軍！」

去年的全國學童盃足球錦標賽，共有14隊角逐決賽，最後在競爭激烈的冠軍賽中，前鋒選手李愷踢出致勝一球，以1比0戰勝台北市幸安國小、拿回冠軍獎座，李愷說，游崑銘很照顧隊員，平時訓練的嚴格都是為他們好。

為了嘉勉選手辛勞，桃園市長鄭文燦今天頒發獎狀及4萬8千元獎勵金給同安國小，他表示，除了龍潭體育園區將設置足球場外，市府也會在北區尋找適合地點，設置可辦理訓練、小型比賽的足球場地，讓孩子有足夠空間練習。