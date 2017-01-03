新竹市校長遴選與就任新變革！ 將統一8/1就任

2017-01-03 21:39

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市現有國中及小學校長遴選與就職在寒、暑假皆有，市府教育處表示，今年開始將逐年將校長遴選與就任都統一在8月1日舉行，除希望校長有發揮教育理念的空間，也希望採學年制，讓校長遴選有更多校長與候用校長參與遴選，活化教育。

市府教育處長謝傳崇說，竹市現有國中、小學校長有2月1日、8月1日就任的，但教育部都以學年制做為教育政策的規畫，竹市不少校長在寒假二月一日就任，除常因是學期制，導致教育政策無法銜接，也導致部分學校校長遴選的選擇空間被限縮，經討論及蒐集校長意見後，今年開始將逐年讓校長遴選作業都在暑假完成，統一在8月1日就任。

如此不僅多數校長屆滿後能參與其他學校遴選，也能讓教育理念的推動更完整性，更符合學年度的政策銜接。

市府教育處學管科長黃玉梅說，目前竹市國中與國小校長寒假2月1日就任的有5所，國小1所、國中4所，但都是續任，8月1日要就任的國小有1校續任、2校需遴選、國中有2校續任、2校需遴選。而目前竹市國小有7名候用校長、國中有5名候用校長。

由於竹市國小、國中的校數少，2月1日任期屆滿的校數少，常造成校長任期屆滿，無校可去的窘境，使得資深優秀校長得因此申請退休，如果調整到8月1日暑假就任，就可與學校學年運作同步，讓校長有完整領導學校與規劃教學的時間；加上遴選的校數多，校長流動彈性較大，可留住有經驗的優秀校長；且人選多，也增加學校遴選時的選擇。

不過因為校長一任是4年，可連任1次，若無意外，每名校長多是以8年計，教育處的新做法是在不影響現有校長任期權益原則下，若校長2月1日8年任期屆滿出缺，會將校長遴選期間延到暑假，這樣就可逐年將所有校長任期都拉到暑假，統一遴選並就任。