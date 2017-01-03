休息日加班若請假 勞動部：雇主可扣加班費

勞動部今天表示，若勞工同意於休息日加班，但卻因故無法出勤，須向雇主請假，雇主得依請假假別，酌扣勞工加班費。（記者吳柏緯攝）

2017-01-03 22:13

［記者吳柏緯／台北報導］一例一休上路後，各式大小問題不斷出現。勞動部今天表示，若勞工同意於休息日加班，但卻因故無法出勤，須向雇主請假，雇主得依請假假別，酌扣勞工加班費。

原本一例一休中劃定休息日，是希望可以彈性運用，讓想休息的勞工好好休息、想賺錢的勞工賺加班費。但如果勞工已經同意於休息日出勤，卻又臨時請假，薪資如何給付也成新法上路後的一大問題。

對此，勞動部說明，只要勞工於休息日出勤，雇主就必須支付本薪，若已約定出勤，卻又因故無法上班，勞工須向雇主請假，雇主則可以依假別酌扣加班費。

勞動部舉例而言，勞工答應出勤8小時，卻只上6小時，雇主需給原本8小時的本薪，加班費部分則給6小時。剩下請假的2小時，勞工如果請事假則不需給加班費，病假則扣半薪。