130公分小個子立大功！ 埔心國小亞洲躲避球奪冠

2017-01-03 20:56

［記者陳昀／桃園報導］大園區埔心國小躲避球代表隊，去年11月底赴香港參加亞洲躲避球錦標賽，以2比1打敗2度衛冕的日本隊而奪冠，埔心國小學務主任暨躲避球隊總教練高世容說，好幾位身高130公分出頭的小個子防守有力，加上全隊合作是致勝關鍵。

高世容表示，埔心國小全校近5成是經濟弱勢家庭，選擇讓學童玩躲避球，起初只是因為不需要支出太多器材費用，沒想到發展8年多來，不但成為「校球」，還有這樣的優異成績。

埔心國小躲避球隊的球員包含4年級到6年級學生，高世容說，23名隊員中有四人只有130公分出頭，和外國相比更是嬌小，但仍靠著勤練突破體能限制。

「品格好，才能打好球！」他說，球員分為攻擊員和防守員，學童們不為了出鋒頭搶當攻擊員、在自己的角色認份表現，好幾位小個子的防守員，都在致勝關鍵協助得分，令人感動。

桃園市長鄭文燦今天在市府安排表揚活動，頒發10萬元選手獎勵金與獎狀，期勉選手再造佳績，他說，會規劃運用回饋金，提高出國比賽的選手補助費用。