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130公分小個子立大功！ 埔心國小亞洲躲避球奪冠

2017-01-03  20:56

［記者陳昀／桃園報導］大園區埔心國小躲避球代表隊，去年11月底赴香港參加亞洲躲避球錦標賽，以2比1打敗2度衛冕的日本隊而奪冠，埔心國小學務主任暨躲避球隊總教練高世容說，好幾位身高130公分出頭的小個子防守有力，加上全隊合作是致勝關鍵。

高世容表示，埔心國小全校近5成是經濟弱勢家庭，選擇讓學童玩躲避球，起初只是因為不需要支出太多器材費用，沒想到發展8年多來，不但成為「校球」，還有這樣的優異成績。

埔心國小躲避球隊的球員包含4年級到6年級學生，高世容說，23名隊員中有四人只有130公分出頭，和外國相比更是嬌小，但仍靠著勤練突破體能限制。

「品格好，才能打好球！」他說，球員分為攻擊員和防守員，學童們不為了出鋒頭搶當攻擊員、在自己的角色認份表現，好幾位小個子的防守員，都在致勝關鍵協助得分，令人感動。

桃園市長鄭文燦今天在市府安排表揚活動，頒發10萬元選手獎勵金與獎狀，期勉選手再造佳績，他說，會規劃運用回饋金，提高出國比賽的選手補助費用。

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  • 大園區埔心國小躲避球代表隊赴香港參加亞洲躲避球錦標賽勇奪冠軍。（記者陳昀攝）

    大園區埔心國小躲避球代表隊赴香港參加亞洲躲避球錦標賽勇奪冠軍。（記者陳昀攝）

  • 大園區埔心國小躲避球代表隊，今天到市府接受表揚。（記者陳昀攝）

    大園區埔心國小躲避球代表隊，今天到市府接受表揚。（記者陳昀攝）

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