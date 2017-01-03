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修神社、獻鮑魚 日本神官元旦愛台灣

佐藤健一到訪高士進行新年祈福儀式。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-01-03  21:03

〔記者蔡宗憲／牡丹報導〕受莫蘭蒂及梅姬颱風重創的牡丹鄉高士小神社，捐造的日本神職人員佐藤健一，利用元旦假期悄悄到訪高士，除修復些微受損的神社，還代為獻上極品鮑魚供品，希望彰顯日台民間的長期友好。

佐藤健一在台日籍友人及高士居民陪伴下，連續第2年元旦到訪高士進行新年祈福儀式，也為颱風受創的神社進行手工修復，初步檢修，發現神社本體受創沒有想像嚴重。

佐藤透過台灣友人陳重源表示，因為本體無大礙，佐藤主要針對神社屋簷及欄杆部分，以手工方式復原，並將小神社前的迷你鳥居改成可拆式的，未來遇到颱風可拿下收到神社後方。

今年的神社新年祈福，除了復原工作外，佐藤也代替北海道函館一名男子奉上極品鮑魚供品，佐藤健一友人姚銘偉說，高級鮑魚供品是日本供品的最高敬意，對方得知佐藤要到台灣修復神社，特別購買了13萬日圓的津輕海峽著名鮑魚產地「大間」出產最高級鮑魚，希望向排灣族英靈致敬。

「高士小神社」是從事神職的佐藤健一，103年在日本遇上為了NHK「人間動物園」毀損台灣原住民名譽案，前往日本的高士村長李德福等人，談起當地村民努力保持舊神社古跡，佐藤深感台日民間友好，以及對三一一地震台灣人民送給日本人的恩義，全力完成300萬神社跨海捐贈及後續鳥居等建築。

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  • 佐藤健一到訪高士進行新年祈福儀式。（記者蔡宗憲翻攝）

    佐藤健一到訪高士進行新年祈福儀式。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 佐藤為颱風受創的神社進行手工修復。（記者蔡宗憲翻攝）

    佐藤為颱風受創的神社進行手工修復。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 佐藤健一在台日籍友人及高士居民陪伴下，連續第二年元旦到訪高士進行新年祈福儀式。（記者蔡宗憲翻攝）

    佐藤健一在台日籍友人及高士居民陪伴下，連續第二年元旦到訪高士進行新年祈福儀式。（記者蔡宗憲翻攝）

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相關關鍵字： 佐藤健一 排灣族 牡丹高士神社 神官 神社 鮑魚 鳥居
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標題：修神社、獻鮑魚 日本神官元旦愛台灣


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