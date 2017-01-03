| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
田秋堇、吳澤成 傳被推薦擔任監察委員
 首頁 > 生活

中國漁船越界撈鰻苗 被納編「中國船」截獲

2017-01-03  20:48

〔記者吳正庭／金門報導〕「以其人之道還治其人之身」! 金門海巡隊今天表示，一艘中國漁船越界到金門偷捕鰻魚苗，海巡隊出動納編的中國快艇「料羅一號」，搭配巡防艇雙艇共勤首度建功。

金門海巡隊表示，中國舢舨級的漁船越界，常利用船身小的優勢，藉金門暗礁掩護、穿梭其間，讓噸數較大的金門船艇不易圍捕；經過多方評估，決定將一艘查獲的中國雙俥快艇「收編」，並取名「料羅一號」。

海巡隊2日執行巡弋任務時，發現大、二膽海域有中國「無船名」漁船，因考量該海域水文較淺，我方RB-01艇長為求謹慎，決定搭配「料羅一號」，以雙艇共勤執行驅離任務，果然順利將中國漁船截獲，查獲來自廈門的劉姓船長等二人。

船長供稱，本來是要到金門撈捕鰻魚苗，沒想到還來不及收網就被逮，加上這2天溫度較高，除了一些雜魚，一尾鰻魚苗也不見蹤影。

中國漁民去年越界金門抓到的鰻魚苗，一尾可以賣到人民幣20元（約新台幣92元），今年還未進入盛產季，一尾也有人民幣8到10元；海巡隊指出，2名漁民雖未捕到鰻魚，可能要面臨最低30萬元台幣的罰款。

金門海巡隊表示，「料羅一號」已經交通部航港局同意，核發小船執照，目前是海巡隊所屬公務船舶，專責打擊躲避暗礁中籍快艇，這次也是「料羅一號」納編後首次建功。

廣告
  • 金門海巡隊利用一艘納編的中國快艇「料羅一號」，逮獲越界捕魚的中國舢舨。（金門海巡隊提供）

    金門海巡隊利用一艘納編的中國快艇「料羅一號」，逮獲越界捕魚的中國舢舨。（金門海巡隊提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 中國越界捕魚 海巡 漁船越界 金門 金門海巡隊
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：中國漁船越界撈鰻苗 被納編「中國船」截獲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.