中國漁船越界撈鰻苗 被納編「中國船」截獲

2017-01-03 20:48

〔記者吳正庭／金門報導〕「以其人之道還治其人之身」! 金門海巡隊今天表示，一艘中國漁船越界到金門偷捕鰻魚苗，海巡隊出動納編的中國快艇「料羅一號」，搭配巡防艇雙艇共勤首度建功。

金門海巡隊表示，中國舢舨級的漁船越界，常利用船身小的優勢，藉金門暗礁掩護、穿梭其間，讓噸數較大的金門船艇不易圍捕；經過多方評估，決定將一艘查獲的中國雙俥快艇「收編」，並取名「料羅一號」。

海巡隊2日執行巡弋任務時，發現大、二膽海域有中國「無船名」漁船，因考量該海域水文較淺，我方RB-01艇長為求謹慎，決定搭配「料羅一號」，以雙艇共勤執行驅離任務，果然順利將中國漁船截獲，查獲來自廈門的劉姓船長等二人。

船長供稱，本來是要到金門撈捕鰻魚苗，沒想到還來不及收網就被逮，加上這2天溫度較高，除了一些雜魚，一尾鰻魚苗也不見蹤影。

中國漁民去年越界金門抓到的鰻魚苗，一尾可以賣到人民幣20元（約新台幣92元），今年還未進入盛產季，一尾也有人民幣8到10元；海巡隊指出，2名漁民雖未捕到鰻魚，可能要面臨最低30萬元台幣的罰款。

金門海巡隊表示，「料羅一號」已經交通部航港局同意，核發小船執照，目前是海巡隊所屬公務船舶，專責打擊躲避暗礁中籍快艇，這次也是「料羅一號」納編後首次建功。