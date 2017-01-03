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翟神公司裁員8成 高市勞工局尚未接到投訴

2017-01-03  20:54

〔記者黃良傑、葛祐豪／高雄報導〕被網封「翟神」翟本喬所開設的和沛科技今天傳大幅裁員，外傳該公司疑因周轉不靈，公司一百多人將裁近8成，高市勞工局今晚強調，尚未收到和沛員工申請勞資糾紛調解，也未接到該公司提出的「大量解僱計劃書」。

勞工局強調目前情況不明，因和沛設在高雄軟體科技園區，總公司又設於台北，故「大量解僱計劃書」應向台北市府提出，但因和沛設在高軟區，屬經濟部轄管單位，即使北、高市府收到計劃書，也會轉交加工出口區督核。

經濟部加工出口區管理處表示，截至今晚下班前，尚未收到和沛提出的「大量解僱計劃書」。

經發局表示，這家在高雄軟體科技園區的公司名稱，叫和沛移動有限公司，員工僅十五人，都是從事科資料管理及雲端運動算工作，當初業者強調薪資水準比照台北總公司，突然傳出大幅裁員消息，經發局也感意外，晚上一直聯繫不上該公司幹部。

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  • 「翟神」翟本喬的公司驚傳大裁員。（截取自臉書）

    「翟神」翟本喬的公司驚傳大裁員。（截取自臉書）

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