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孝順子女集資百萬 父親辭世百日送愛彰商母校

2017-01-03  21:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕國立彰化高商第2屆校友賴大約，3個多月前逝世，今天是他的逝世百日，他的4名子女集資100萬捐給彰商作為清寒學子獎學金，並整理捐出賴大約生前收藏的彰商文史資料，讓學校如獲至寶，打算登載在80週年校慶的校刊。

賴大約於29年就讀當時稱為台中州立彰化商業學校，期間因戰亂中斷學習，於34年畢業，是彰商第2屆校友，他的4名子女旅居國內外，今天，姊姊賴秀燕和弟弟賴本佐、賴本祐，3人一起回到彰商，送愛給學校，完成賴大約生前對母校彰商的愛和懷念。

捐出的書面資料，泛黃的照片和字裡行間，真實紀錄當年賴大約成長的點滴，校長粘淑真說，日治時期的彰商，入學資格相當嚴格，1000人報考，只錄取100人，日本人和台灣人各錄取一半，台灣人能夠錄取，算是菁英中的菁英。

粘淑真說，賴大約生前留下彰商55週年校慶手寫的回憶錄、校友通訊錄、用日文手寫的彰商會聯誼會刊、校友聯誼活動等書面資料，資料彌足珍貴。

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  • 校長粘淑真（左2）和彰商校友會理事長鄭紹雄（左1）代表校方接受校友子女捐贈獎學金。（記者張聰秋攝）

    校長粘淑真（左2）和彰商校友會理事長鄭紹雄（左1）代表校方接受校友子女捐贈獎學金。（記者張聰秋攝）

  • 賴大約子女整理出賴大約生前收藏母校彰商的手寫書面資料，捐給彰商典藏。（記者張聰秋攝）

    賴大約子女整理出賴大約生前收藏母校彰商的手寫書面資料，捐給彰商典藏。（記者張聰秋攝）

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標題：孝順子女集資百萬 父親辭世百日送愛彰商母校


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