台灣黑熊館在玉里 卓溪鄉民悲憤「愧對祖先」

去年9月在卓溪鄉山區老死、掛有發報頸圈的台灣黑熊，是黃美秀團隊捕捉到、並以阿美語命名“Kaying”的母黑熊。（記者花孟璟翻攝）

2017-01-03 20:53

〔記者花孟璟／花蓮報導〕社團法人台灣黑熊保育協會元旦為「東部台灣黑熊館」揭牌，地點在「沒有熊」的玉里鎮，令黑熊實際出沒的卓溪鄉民「悲憤、難以接受」，直呼「難道黑熊會跑到玉里逛街嗎」？雖卓溪鄉長呂必賢澄清是「找不到適合且閒置公有館舍」，但南安部落居民表示「願意提供土地」，但鄉公所都沒問部落意見「根本是不用心！」

卓溪鄉所在的玉山國家公園山區，是布農族傳統領域，也是全台灣台灣黑熊出沒最密集的地區，黑熊媽媽黃美秀，就是在布農族已故的「黑熊爸爸」林淵源幫助之下，完成在卓溪鄉大分山區捕捉及繫放15隻台灣黑熊的艱難任務，並完成博士論文。

但黑熊館卻未能設在「黑熊故鄉」卓溪鄉，讓鄉民好難過！去年才入選農委會「百大青農」的南安部落農民林泳浤說，布農族並無狩獵黑熊的文化，有黑熊誤中陷阱而死「跟殺人一樣嚴重」，台灣黑熊是布農族的朋友，所以黃美秀老師和黑熊保育協會2年前就在卓溪鄉預告「要成立台灣黑熊館」。

他說，誇張的是，鄉民是直到上週突然看到媒體報導，才得知「2017年元旦要成立」，令人只有「驚嚇、傻眼」可形容。他認為，鄉公所沒有先公告給全鄉各部落知道，並說明台灣黑熊教育館成立後對於卓溪鄉的特殊意義，及將來對卓溪鄉在地產業發展的幫助，「讓大家一起幫忙找地點」，十分可惜。

事件披露後，這一週以來引起卓溪鄉民熱烈討論，許多鄉民包括林泳浤都願意拿出土地。林泳浤說，「我家山上有二甲地啊」，隨便拿出個2~3分地「就能蓋超大的黑熊館」，重點是要把黑熊館留在卓溪鄉。

林泳浤說，「黑熊媽媽」黃美秀在黑熊館成立時，提出卓溪鄉是「有熊國」，還提出「有熊國門戶計畫」，不是就要幫助卓溪鄉發展產業及文化嗎？但黑熊館卻不是在黑熊的故鄉卓溪鄉，玉里拿走黑熊館「要取代卓溪」、「難道以後是要賣玉里米嗎」？

他希望卓溪鄉公所「硬起來」：讓黑熊館回到黑熊的故鄉，才不會愧對布農族祖先。

黑熊保育協會本月1日在玉里鎮民權路成立「東部台灣黑熊館」，還請來林淵源的哥哥卓溪鄉中正部落頭目林水源，為揭牌活動鳴槍祈福。

卓溪鄉長呂必賢說，協會一開始也有徵詢要在卓溪鄉設置黑熊館，但因鄉內找不到立即可用的閒置館舍，而協會又急著設館，才被交通等各方面條件好的玉里鎮搶走。

他說，目前補救方式包括台灣黑熊教育館內，增加展出布農族與黑熊的夥伴文化等相關內容，表達布農族對於黑熊的保護；黑熊館並由卓溪鄉民擔任解說員，讓黑熊館成為帶進遊客、消費者進入卓溪的平台，未來也會尋求與玉山國家公園增加合作，在玉管處南安遊客中心附近成立「黑熊市集」。