工總批一例一休 政院：不負責任且不體恤勞工
2017-01-03 20:48
〈記者羅添斌／台北報導）針對國工業總會秘書長蔡練生認為一例一休上路是三輸的爛蘋果政策一事，行政院發言人徐國勇今晚表示，此言論極不負責任且極不體恤勞工，行政院感到極為遺憾。
徐發言人指出，周休二日（一例一休）是工商團體希望儘快通過的政策，全國工業總會理事長許勝雄在2016.12.2還特別對媒體表示「支持民進黨的勞基法修正草案，希望政治人物儘早讓一例一休法案審查通過」即可證明。另，政府在施行政策前，必然會跟相關團體做深度意見交換，勞工政策亦必然會與勞工跟企業界溝通。
他表示，工商團體對一例一休政策當時既都表贊成，今一例一休通過後，工商團體如工總秘書長蔡練生等人，竟以不體恤勞工的心態恣意批評，並狂言批評一例一休是最爛政策云云，與其當時希望一例一休儘速通過的立場，不但自相矛盾且傷害勞工甚鉅，更是工總秘書長打臉工總理事長之舉，令人不解！
徐國勇說，一例一休政策對照在野黨主張的兩例或仍維持七天假等，一例一休是對勞工及企業皆有利的立法，更是工商團體當時皆主張的版本！因此，今對工總秘書長狂言批評，行政院發言人對此表示高度遺憾與不滿。
針對施行周休二日是否造成物價上漲一事，徐發言人強調，林全院長日前受訪指出可能物價上漲的產業，應僅指勞力密集產業，例如快遞業、運輸業，而非全面性的漲價，且此勞力密集產業之漲價，亦係為「回饋」勞工的加班費與休假，應為社會及勞工所能接受！另行政院已於上週召開二次「穩定物價小組會議」，對於不應漲價的產業進行督導；同時行政院也已與運輸業者協商，雙方達成共識，農曆春節前不會漲價，叧瓦斯及水電也不會漲價。丨
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