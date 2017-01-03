暖冬疫情不減 桃市連4週逾1400人次腸病毒就診

2017-01-03 20:35

［記者陳昀／桃園報導］桃園市出現第3例腸病毒併發重症確診個案，桃園市政府衛生局指出，腸病毒疫情好發於夏季，但適逢暖冬、腸病毒不退流行，已連續4週腸病毒門急診人數達1400人次以上，家長不要掉以輕心。

衛生局專門委員林國甯表示，龜山區一名2歲男童去年12月8日出現左下肢疼痛無力，初次就醫檢查不出異常，隔天出現急性肢體無力麻痺症狀，換醫院才發現感染腸病毒克沙奇B4型併發重症，幸已於去年12月18日出院，初判是家人傳染，提醒家長外出返家，務必更衣、洗手再接觸孩童。

林國甯指出，腸病毒在高溫下容易傳播，近來因氣溫高、疫情未隨入冬減緩，上週全市腸病毒門急診有1437人次就診，且已連續4週超過1400人次；目前全市有25班停課，包含幼兒園18班、國小7班，近1個月也查獲4家托育機構沒有依規落實腸病毒通報與停課措施，再次呼籲機構嚴加落實，若孩童出現症狀，家長也務必確實告知。

林國甯提醒，如果幼兒出現嗜睡、意識不清、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症病徵，務必立即送至長庚紀念醫院林口分院、衛福部桃園醫院、壢新醫院、敏盛綜合醫院等腸病毒責任醫院就醫，民眾若有相關問題，可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033-355。