全國高中職網站閱讀心得大賽 長榮中學表現搶眼

2017-01-03 21:46

〔記者王俊忠／台南報導〕長榮中學參加105學年度1031梯次中學生網站全國高中職台南區閱讀心得比賽，共有100篇得獎，其中特優15篇、優等34篇、甲等51篇，是南市獲獎篇數最多的學校。長榮中學表示，這顯示長中長期推動閱讀計畫有成。

長中統計，得獎的百篇閱讀心得，普科92篇、商群8篇；一年級35篇、二年級56篇、三年級9篇。為推廣書香校園閱讀運動，該校從90年起鼓勵學生參加教育部中學生網站閱讀心得比賽，迄105年12月共有2533篇獲獎，104年至105年連續兩年獲獎篇數全市前2名，其中有3個梯次獲獎篇數全市第一，105年更連續2個梯次獲獎篇數全市第一。

中學生網站全國閱讀心得比賽是教育部為提倡學生進行閱讀分享設立的，此平台提供學子分享閱讀心得及其創作成果，每個人都可將自己讀後感變成投稿作品，其他人也能透過此平台觀摩得獎佳作，使自己寫作能力得以進步，是一個創造雙贏的閱讀平台。

長中圖書館主任康文貞表示，館方特別安排晨間師生共同閱讀，實施對象為國中部一、二、三年級全班、高中職一、二年級全班，每週至少利用一次早自修約20分鐘自由閱讀課外讀物，把教室打造成師生一起閱讀的場所；為了維持晨讀動機，校方時時分享相關閱讀投稿資訊供學生創作，期望學生不只是讀，而能將內容化為一篇篇文章。

長中校長王昭卿認為，這閱讀活動與比賽很有意義，該校學生於最近一次獲獎篇數高達100篇，如此成效來自於每週閱讀的累積，希望學生繼續保持閱讀好習慣，假以時日定能在此園區佔有一席之地。