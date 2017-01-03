全國最粗國旗桿在紅毛城 34年來首次修繕

紅毛城主堡頂上的國旗桿，直徑最大處達42公分，當屬全國最粗國旗桿。（記者李雅雯攝）

2017-01-03 20:44

〔記者李雅雯／新北報導〕紅毛城主堡樓頂國旗桿座，直徑最粗處達42公分，為紅檜木打造，落成在西元1983年。由於國旗桿原料為木頭，位置處於淡水河口，吹風和濕氣，使其有局部腐朽狀況，淡水古蹟博物館日前首次為其進行修繕作業，修繕匠師正是34年前打造國旗桿的葉俊源。

紅毛城主堡樓頂的國旗桿高約12公尺，由下向上的旗桿圍漸小，直徑最大處有42公分，當屬全國最粗國旗桿。紅毛城在西元1868年租給英國作為領事館；英國雖在西元1972年就撤館，但直到西元1980年紅毛城才收歸國有。當時的人就想著要用大一點的國旗、粗一點的旗桿紀念這段歷史，特別上宜蘭棲蘭山找深具台灣意象的紅檜木打造。日前修繕作業主要是刨除腐朽部分，將另外的直條木補上缺口，接著修除，讓各個弧面完整接合。

淡水古蹟博物館行銷企劃組長廖康吾說，查閱過往資料，國旗桿是在西元1983年落成，當年的打造推手是木工專長的葉俊源，為了這次修繕，特別回去找當年的廠商，竟也找到現已78歲的老師傅回來進行，對於這段過程頗感驚喜。廖康吾另也提到，國旗是每天清晨5點定時升起；下午5點降旗，該處不對外開放。