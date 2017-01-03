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南市勞檢中心成立 籲僱主依新法保障勞工權益

2017-01-03  20:36

［記者王涵平／台南報導］南市勞動檢查中心正式成立，因應一例一休等勞基法重大變革，勞工局長王鑫基表示，祭出5大補帖下鄉密集宣導，盼衝擊降到最低。王鑫基表示，為使勞資雙方充分瞭解修正內容，近期1、2個月將密集宣導，在南市各大工業區舉辦13場宣導會，邀請各行各業參加。

勞工局因應勞基法重大變革更祭出大補帖，王鑫基說，在勞工局網站提供勞基法修正重點解析中英對照版，讓本勞、外勞都能掌握修法重點，同時全國首創結合南市職業安全衛生輔導團專家優先輔導安衛家族，以「母雞帶小雞」的宣導方式，督促廠家符合勞基法新修事宜，對於修法後資訊取得較為不易，勞工局設計「勞動基準法自主檢核表」，在台南工作APP也提供勞基法修正服務專區。

王鑫基提醒，轄內事業單位違法之態樣以違反勞動基準法第24條（加班費未全額給付或未給付）為大宗，此次修法為使勞資能落實周休2日（一例一休），除了休息日工作時數納入每月延長工時總量管制，第24條新增休息日加班費的計算，雇主如徵得勞工同意後於休息日出勤時，應依新修正的法令給與加班費，以免觸法。

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  • 南市勞動檢查中心正式成立，因應一例一休等勞基法重大變革，勞工局祭出5大補帖下鄉密集宣導，盼衝擊降到最低。（記者王涵平攝）

    南市勞動檢查中心正式成立，因應一例一休等勞基法重大變革，勞工局祭出5大補帖下鄉密集宣導，盼衝擊降到最低。（記者王涵平攝）

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