明各地恢復好天氣至週六 8日起將明顯降溫
2017-01-03 21:40
明天（4日）各地大多為多雲到晴的天氣。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕明天各地為多雲到晴的好天氣，北台灣白天溫度回升為25至26度，其他地區高溫約26至27度，新竹以南至台南日夜溫差稍大，早晚外出仍要帶外套備用。
氣象局表示，明天（4日）東北風減弱，風向逐漸轉為東風，各地大多為多雲到晴的天氣，僅迎風面的東半部地區及北部山區有些零星降雨 。
溫度方面，北台灣白天溫度回升至25至26度，其他地區高溫約26至27度，白天感受上較偏溫暖，各地低溫約17至21度，新竹以南至台南日夜溫差稍大，早晚仍有涼意，提醒大家早晚攜帶外套備用。
另外，馬祖、金門及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，有交通往返需求請先確認航班資訊，行車也請注意安全。
空氣品質部分，明天（4日）馬祖、金門及中部AQI為「對敏感族群不健康」等級，雲嘉南及高屏為「對所有族群不健康」等級，北部、竹苗及澎湖為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」表示，好天氣將持續到週六，8日溫度將會有明顯變化，9日台北市的氣溫將掉至15、16度，且沿海空曠地區將可能下探14度。
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