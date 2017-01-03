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新北圖書館2016閱讀統計 閱讀王年借3104本書

新北市立圖書館2016年閱讀統計，全市借閱冠軍在去年累積了3104筆出借資料。（記者李雅雯攝）

2017-01-03  20:19

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市立圖書館發布2016閱讀統計，全市年借閱量最多者為1名38歲女性市民，借閱筆數竟達3104筆，相當於每天借出8.5本書。館方另也公布去年借閱次數最多的書，略分成人閱讀類、兒童書本類，成人閱讀類借閱次數居冠者為日本作品《深夜食堂》；兒童書本類則由《全新吳姐姐講歷史故事》拿下第一名。

去年全市的借閱冠軍為住在新莊區的市民，除了借閱書本館藏外，另也借閱雜誌、視聽資源，尤其還有許多適合兒童閱讀的童書、繪本和DVD，全年累積3104筆借閱資料，在所有讀者中排名第一。

《被討厭的勇氣》、《如果可以簡單，誰想要複雜》、《練習，喜歡自己》等心理勵志書籍，都是去年新北市立圖書館預約常客名單；養生、防癌和塑身系列書籍也相當受到歡迎；《下流老人》則是近來讀者詢問度很高的書籍。

新北市立圖書館採訪編目課長李伯華指出，心理勵志類書籍多是讀者喜歡的閱讀類型，近年在養生、防癌和塑身系列書籍上的出借率增加則是尤其明顯，推估這和近年食安出包有關係，民眾愈來愈注重自己平常究竟吃了些甚麼；館方除了觀察市面書市流動外，圖書館的書籍出借率、詢問度統計，也都是館方採購、加訂的指標之一。

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