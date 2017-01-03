失聯30年 戶政e指通申辦協尋親友2天圓夢

2017-01-03 20:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕新竹江姓婦女想念失聯多年的表妹，她的女兒為幫母尋找親人，下載「高雄市戶政線上e指通」APP，代為線上申辦協尋親友服務，卻發現音同、字錯烏龍，鳳二戶所人員花了2天時間，讓江婦不用出門，就找到她的表妹，一圓30多年心願。

江姓婦人從小在高雄生活，與表妹情同手足，後來她因為結婚，遠嫁到新竹，2人才失去聯繫，近年來她想念表妹，女兒為幫母親尋找親友，獲悉「高雄市戶政線上e指通」APP很好用，以手機幫母親拍攝身分證件，並幫母親下載APP，線上申辦協尋親友服務。

鳳山第二戶政事務所據報，根據江婦提供表妹名字、大約年齡及當時居住區域，卻因只記得台語小名，講錯國語名字，戶所人員調閱相關親友資料時，發現與表妹真實姓名有誤差，經再三確認及解析提供線索，才過濾出表妹真實資料。

戶所人員通知江婦的表妹，指稱表姊很想她，且留下電話號碼，希望能主動聯繫，江婦的表妹馬上與她聯繫，雙方順利搭上線，雙方更透過通訊軟體，看到彼此的容貌，開心聊了很久，完成2人多年心願。

主任李元新表示，「高雄市戶政線上e指通」APP所提供的線上申辦，不僅服務高雄市民，連遠在新竹的江婦也受惠，不僅免於舟車往返時間，更節省交通費用，也讓這個原本認為是不可能的尋人任務，變得簡單又快速。