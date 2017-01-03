新埔文創起跑 「水石創意文化園區」招兵買馬

2017-01-03 20:23

［記者黃美珠／新埔報導］新埔鎮公所結合民間共同推動文創產業發展，確定將以當地退休企業家張壽霖的廢棄工廠為基地，結合關西石店子69有機書店主盧文鈞、陳姓啤酒釀酒師等，計畫在緊鄰新埔老街的上樟樹林區打造400坪、複合式的文創基地，不僅有獨立書店的特色書香，可供揹包客旅宿的空間，也將有展廳、或是小型啤酒釀造觀光工廠等。

這個文創基地已經定名為「水石創意文化園區」，張壽霖兒子張宗義說，「水石」是其父早年的橡膠工廠出口時的英文公司名，後來他做網拍時沿用，現在廢棄的工廠改作文創基地，等於「水石」已進展到3.0的版本。

他以此命名這個文創基地，除了希望有飲水思源的概念，也寓意「滴水終能穿石」，有志者事情一定會成功，畢竟從事文創是一條辛苦的路，必須靠眾志成城，文創業者某種程度是「愚公」。

今天下午他們舉行創意工坊招募工作夥伴的會議，號召志同道合者一起來參與。

盧文鈞說，在台灣很多的小鎮青年，因為工作因素而離開家鄉去城市發展。在都市或許有比較多的工作機會，但另一方面卻沒有生活得更快樂。

相反的，回到家鄉發展也是個機會，他希望人們可以從中找到存在的價值，以及人與土地的關係。所以很樂意跟新埔鎮公所合作，一起去創造年輕人可以返鄉的機會。這就是他加入「水石創意文化園區」的動機。

陳姓啤酒釀酒師說，他跟朋友準備自創品牌，介紹台灣鄉親更多不同口感的啤酒，想用觀光工廠的方式經營，提供來客DIY的機會。

新埔鎮長室秘書黃洸洲說，原則上公所樂見釀酒觀光工廠在新埔出現，但相關的污水防制等措施必須先擬好。對於「水石」，他們比較優先看到1樓是書店和展廳，2樓做客棧和餐飲。釀酒廠或可另尋周邊腹地其他點來做，可望更豐富整個新埔老街的多元魅力。

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