| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
田秋堇、吳澤成 傳被推薦擔任監察委員
 首頁 > 生活

尼莫怎麼了？網友：水腫素顏 還忘了戴隱形眼鏡

2017-01-03  21:24

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼動畫電影「海底總動員」，是許多小朋友喜愛的卡通，電影裡頭的主人翁小丑魚「尼莫」，水汪汪的大眼更是深受不少人的喜愛，但日前卻有網友在網上發文分享，竟看到尼莫這副模樣，讓她嚇的驚呼「尼莫你怎麼了」！

一名網友在《Dcard》發文表示，在機場的免稅商店看見一櫃迪士尼的玩偶，便順手的把以背面示人的尼莫翻了過來，不料竟看到如此「詭異」的尼莫，讓她嚇的趕緊把它放了回去，不斷直呼「這不是尼莫」，並附上了尼莫玩偶的照片。

從照片中可以看到，一隻眼睛極小，雙唇極厚的小丑魚，怪異模樣與尼莫本尊相差甚遠。這則貼文PO出後引發網友熱議，「它也嚇到我了」、「牠嘴唇還腫起來了 ，是中了什麼毒」、「尼瑪」、「尼莫在水裡久了也是會水腫的，外加素顏忘了戴隱眼」。

廣告
  • 照片中的尼莫玩偶的模樣相當怪異，與尼莫本尊相差甚遠。（擷取自Dcard）

    照片中的尼莫玩偶的模樣相當怪異，與尼莫本尊相差甚遠。（擷取自Dcard）

  • 尼莫玩偶實際的模樣。（資料照，記者王文麟攝）

    尼莫玩偶實際的模樣。（資料照，記者王文麟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： DCARD 娃娃 小丑魚 尼莫 海底總動員 玩偶 玩具 瞳孔放大片
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：尼莫怎麼了？網友：水腫素顏 還忘了戴隱形眼鏡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.