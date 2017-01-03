尼莫怎麼了？網友：水腫素顏 還忘了戴隱形眼鏡

2017-01-03 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼動畫電影「海底總動員」，是許多小朋友喜愛的卡通，電影裡頭的主人翁小丑魚「尼莫」，水汪汪的大眼更是深受不少人的喜愛，但日前卻有網友在網上發文分享，竟看到尼莫這副模樣，讓她嚇的驚呼「尼莫你怎麼了」！

一名網友在《Dcard》發文表示，在機場的免稅商店看見一櫃迪士尼的玩偶，便順手的把以背面示人的尼莫翻了過來，不料竟看到如此「詭異」的尼莫，讓她嚇的趕緊把它放了回去，不斷直呼「這不是尼莫」，並附上了尼莫玩偶的照片。

從照片中可以看到，一隻眼睛極小，雙唇極厚的小丑魚，怪異模樣與尼莫本尊相差甚遠。這則貼文PO出後引發網友熱議，「它也嚇到我了」、「牠嘴唇還腫起來了 ，是中了什麼毒」、「尼瑪」、「尼莫在水裡久了也是會水腫的，外加素顏忘了戴隱眼」。