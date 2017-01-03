1000度熱菜刀切火柴 網友：莫名療癒！
2017-01-03 21:01
網友將千度菜刀切百支火柴，瞬間燃燒讓網友直呼太療癒了。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕有網友將菜刀加熱到1000度，來切鳳梨、香蕉、冰淇淋及火柴，驚人的結果讓網友瘋狂的轉傳分享，已達2千4百多萬次，更有網友覺得這實驗實在太療癒了。
YouTube「MrGear」頻道去年底上傳一支實驗影片，影片中將菜刀加熱到1000度，一碰到水果及棉花糖就馬上燒焦及融化，切進冰淇淋中也瞬間融化，連外盒也瞬間切開。
影片最後甚至將上百根火柴綁一起，意圖切開這把火柴，最後菜刀切下，火柴立刻起火燃燒，火勢之大也讓網友驚呼。
影片在短時間被瘋狂轉傳分享，不少網友都驚呼表示，「莫名療癒」、「太狂了」、「這刀可以拿來烤肉了」、「不知道切蛋糕會怎樣」，也有網友認為「不要浪費食物！」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 店家為天價烏魚膘道歉 受害者現身再打臉
- 阿里山森林鐵路恐「斷炊」 面臨存廢危機
- 興航勞資爭議未解 工會今起再夜宿國產大樓
- 田中實加身分造假 精神科醫師談「幻謊」
- 醫院高齡整合門診 讓多重用藥患者藥量大減
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 傳播妹沒錢付車費 到警所急討驗孕棒
- 男友邀狂歡 她到場卻見酒店妹裸屍
- 雪炫拍21支廣告賺8.6億 得和AOA成員平分
- 北京宣稱2016空氣品質有改善 中網友酸：笑話
- 海瑞摃丸從新竹菜市場紅到國際
- 曼哈頓新地鐵通車
- 無懼再遭恐攻 土宣告堅持在敘作戰
- 英超》穆里尼歐下半場變陣 曼聯2球力克西漢姆聯
- 維也納音樂會直播 高雄台中樂迷嗨
- 傳中國將「斷三通」 我官員：台灣不須自亂陣腳
- 日台交協揭牌 日：日台友好關係全球少見
- 〈Nene的異想花園〉孟婆湯
- 共軍遼寧號越第一島鏈 促成美日台首度接力聯防
- 加州「未成年賣淫」合法？ 議員：改保護管束安置
- NBA》連3場大三元 哈登成隊史第一人（影音）
- 印度跨年夜爆大規模性騷擾 官員：模仿西方
- 去年逾1400人脫北 金正恩執政以來首增
- 南韓禽流感已撲殺逾3千萬家禽 蛋價飆3成
- 【第十二屆林榮三文學獎．小品文獎得獎作品輯】10之10 賴翠玲／換刀
- 小琉球碧雲寺 揪百人「洗廟」
- 〈生活停看聽〉單親 也有雙倍幸福
- 信義湧賞梅人潮 估週末盛開
- 招商掛蛋 柯P將地上權租金率5％降為3％
- 媽媽外婆接連過世 莉亞公主女兒發文這樣說...
- 媒體民調：50％民眾對台灣未來發展悲觀
- 保七員警眼尖 查獲號碼相同偽人民幣
- 連續PO文痛批台大醫院「虐殺」 醫生被判刑
- VR本應降低犯罪 開發者竟向未成年買春遭逮
- 雙胞胎2分鐘內前後出生 生日竟是不同年份
- 不怕被認出 51歲方文琳：素顏拍照也OK
- 單一陳情系統上線 柯p：投訴總統都可以處理啦
- 女子攜毒具趴趴走 落網辯「亡夫遺物」
- （新北）三重光興段公辦都更 流標3次進度卡關
- 活化公民社會 人團法將廢除
- 自由廣場》《灣生回家》的虛構與真實
- 你找到幾個？《人民日報》PO拼字遊戲被抓包一堆髒話
- 分手復仇！性愛圖片夾前女友汽車玻璃 男子被起訴
- 【愛讀書】 《該死的是妳》
- 籃網少書豪又內訌 今日賽事預告
- Baby拚命三娘！懷孕曝曬苦拍戲 騎馬拒替身
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：1000度熱菜刀切火柴 網友：莫名療癒！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分