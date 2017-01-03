1000度熱菜刀切火柴 網友：莫名療癒！

網友將千度菜刀切百支火柴，瞬間燃燒讓網友直呼太療癒了。（圖擷自YouTube）

2017-01-03 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕有網友將菜刀加熱到1000度，來切鳳梨、香蕉、冰淇淋及火柴，驚人的結果讓網友瘋狂的轉傳分享，已達2千4百多萬次，更有網友覺得這實驗實在太療癒了。

YouTube「MrGear」頻道去年底上傳一支實驗影片，影片中將菜刀加熱到1000度，一碰到水果及棉花糖就馬上燒焦及融化，切進冰淇淋中也瞬間融化，連外盒也瞬間切開。

影片最後甚至將上百根火柴綁一起，意圖切開這把火柴，最後菜刀切下，火柴立刻起火燃燒，火勢之大也讓網友驚呼。

影片在短時間被瘋狂轉傳分享，不少網友都驚呼表示，「莫名療癒」、「太狂了」、「這刀可以拿來烤肉了」、「不知道切蛋糕會怎樣」，也有網友認為「不要浪費食物！」。