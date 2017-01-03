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救護車上為產婦接生 滿月油飯謝打火弟兄

2017-01-03  19:36

〔記者吳俊鋒／台南報導〕去年11月底，台南市歸仁區當時已懷胎38週的鄭姓孕婦，夜裡突然陣痛，保西消防分隊獲報趕往協助送醫，但她的羊水已破，娃兒的頭甚至露出，情況緊急，替代役男陳柏霖與打火弟兄蔡濬溢就在救護車接生，過程順利，母子均安；小孩滿月後，當事人及其家屬特地帶著油飯前來致謝，場面溫馨。

陳柏霖與蔡濬溢當時順利接生後，立刻將產婦與嬰孩轉送醫院後續處理，3天後母子就出院，一切平安，如今又吃到彌月油飯，消防隊員也跟著分享喜氣，替她們高興。

這也是保西消防隊成立6年來，首度在救護車協助接生的案例，小隊長林銘俊表示，其實陳柏霖有醫師執照，也曾接生過，這種場面他「Hold得住」，加上蔡濬溢在旁適時幫忙，處置得宜，打火弟兄沈穩助產，地方人士都很肯定。

去年11月30日凌晨4點半左右，保西消防分隊接獲派遣救護車載送孕婦就醫的指令，蔡濬溢與陳柏霖立刻出勤，抵達現場後，隨即帶著設備與器材，衝往二樓寢室，進行處理。

陳柏霖回憶，當時婦人側躺在床上呻吟，由於這是第2胎，且懷孕38週，羊水已破，因此小心地與家屬協同搬運至一樓擔架，推送上車。

準備啟程時，小孩的頭好像已經露出，情況緊急，消防隊員以無菌技術為這名孕婦接生，將近5點，男嬰伴隨羊水、血水順利產出。

娃兒當場嚎啕大哭，隊員們先夾好臍帶，避免血液回衝流失，陳柏霖則用吸球，處理嬰孩口鼻內的羊水，以暢通呼吸道，馬上進行保暖，以及面罩給氧，當時母子生命徵象都很穩定。

隨後救護車趕赴醫院，交由醫護團隊後續處理，艱難任務圓滿達成，陳柏霖說，那時候他與蔡濬溢才算鬆了一口氣。

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  • 家屬帶著彌月油飯到消防隊，向打火弟兄們致謝。（記者吳俊鋒翻攝）

    家屬帶著彌月油飯到消防隊，向打火弟兄們致謝。（記者吳俊鋒翻攝）

  • 替代役男陳柏霖當時沈著應對，順利為產婦接生。（記者吳俊鋒攝）

    替代役男陳柏霖當時沈著應對，順利為產婦接生。（記者吳俊鋒攝）

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