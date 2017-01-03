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校園微創業試驗場 創業教學不再紙上談兵

高雄第一科大微創業試驗場，讓創業教學不再紙上談兵。（記者蘇福男攝）

2017-01-03  19:33

〔記者蘇福男／燕巢報導〕高雄第一科技大學5名行銷系同學，將創業計畫專題報告化為實際行動，向校方申請微創業試驗場的空間，利用課餘時間販售杯子蛋糕，實際體驗創業過程、困難及解決方法，讓創業教學不再是紙上談兵。

第一科大表示，校方鼓勵學生將課程所學知識，結合校園微創業試驗場，實際動手體驗印證所學，以培養學生創新特質，具備熱忱、投入與分享的創業家精神，為讓學生實際體驗創業艱辛，校方要求同學申請時，需提供完整校園微創業試驗場行銷計畫，詳述產品和計畫構想、目標市場、行銷策略與工具、編列行銷預算及評估效益等，試驗創業的同學每個月也必須繳交試營運報告，包括執行情形、財務報告、效益評估等，增進同學的實務經驗。

行銷系張簡羽婷等5名同學，將創業計畫專題報告化為實際行動，因深受美劇《2 Broke Girls》（破產姊妹）影響，劇中主角靠著杯子蛋糕創業圓夢，5人在校園創立「白日．夢杯子蛋糕坊」，分工合作創業圓夢。

歷經2個多月的創業試煉，同學們深刻體認到「創業維艱，儘管遇到挫折，一度想放棄，但要相信自己的能力，堅持下去就對了。」

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標題：校園微創業試驗場 創業教學不再紙上談兵


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