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抱幼女上街靜坐抗議 興航空姐：街頭是最好教育

興航工會今發動第二波的夜宿行動，有名空姐（圖左抱小孩者）抱著年僅1歲10個月大的女兒也在現場抗爭，她表示今天會帶女兒出來是要教女兒勇於面對，「街頭是最好教育」。（記者王藝菘攝）

2017-01-03  21:16

〔即時新聞／綜合報導〕復興航空於去年11月無預警停飛並宣佈解散後，至今尚未解決勞資爭議，企業工會今再度到興航母公司國產實業大樓靜坐，並將夜宿到1月6日。其中，有名空姐抱著年僅1歲10個月大的女兒也在現場抗爭，她表示今天會帶女兒出來是要教女兒勇於面對，「街頭是最好教育」。

工會幫要遣散費 空姐：公司沒給明細

興航工會今發動約50人到國產實業大樓門口抗議，進行第二波的夜宿行動，並將夜宿到1月6日。針對等不到合理的資遣費用，他們呼籲林家出面負責，並要求興航董事長林明昇應出席1月6日的協商會議。

《蘋果》報導，其中一名林姓興航空姐抱著年幼的女兒到場抗爭，據其指出，她在興航服務17年，並於1年多前向公司請育嬰假，不料公司竟在去年無預警停飛、解散，且她因為是留職停薪，竟被公司忘記，直到企業工會提醒公司才給她資遣費。過程中，公司竟稱沒人力可細算、無法提供明細，跟她一樣留職停薪的員工都覺得公司少給。

林姓空姐說，她會帶女兒上街響應，是因為對公司非常不滿，她認為林明昇明知會倒、卻還不告訴大家，在處理資遣上也非常惡質，完全不顧員工死活。雖然她是小蝦米，無法對抗大企業，但今天站出來是要教女兒勇於面對，街頭是最好教育。

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