鳳凰大戰金雞！ 集集、南投燈會春節拚場

2017-01-03 19:17

〔記者劉濱銓／南投報導〕再過幾週就是農曆新年，集集鎮有19年歷史的鄉土燈會，即將在1月28日（初一）開跑，惟今年南投縣政府舉辦南投燈會已和集集燈會「拆夥」，雙方向中央爭得300萬經費也只能平分，過去集集未有其他單位競爭下，至少可獲中央200萬經費，如今只剩150萬，承辦鳳凰主燈燈會備感辛苦，另，縣府今年主燈為金雞造型，配合旋轉、燈光、雞鳴音效，噱頭十足！

去年集集鄉土燈會和縣府南投燈會合併舉辦，規模、預算、花燈數超越以往，而今年就只剩在集集武昌宮廣場的主燈區，取消去年封街的徒步燈區，經費不足部分，就只能向民間或其他中央單位爭取。

集集鎮長陳紀衡說，為呼應雞年主題，將有鳳凰展翅意象主燈，與地方作品燈區、彩繪燈籠，以及去年頗受歡迎的非禮勿視、聽、言「三不猴」花燈，並有綠能小屋展示體驗，透過屋頂太陽能、風力發電，讓民眾進到屋內體驗綠電生活。

年初一開幕晚會也有南投女兒藝人李千娜的演出，屆時集集火車站將布置光環境，初一至初五、初七至初九從站前到燈區都有免費接駁，活動至元宵過後2月12日，盼以精緻、小而美的燈會讓民眾感受小鎮風情。

南投縣政府觀光處則說，今年南投燈會將有主燈、恐龍，以及沙雕等3大展覽，活動主場地在會展中心，室外為主燈區，金雞造型主燈底座將有南投盛產的花卉，主燈配合燈光還會旋轉，甚至還有雞鳴聲，呈現多元視聽互動性，室內則是恐龍展場，步行過橋還能欣賞貓羅溪沙雕，預計能吸引500萬人次，燈會則從1月21日至2月19日。